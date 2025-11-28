La jueza de la dana ofrece a la exconsellera Salomé Pradas a volver a declarar para unir su entrevista en 'Salvados'

Más de siete meses después de que Salomé Pradas, exconsellera de Interior declarara ante Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada encargada de la causa judicial de la dana le ha ofrecido declarar de nuevo en el juzgado.

Así lo ha comunicado la jueza en un auto en el que, además, en respuesta a la solicitud de la acusación popular que ejerce Podemos de incorporar a la causa el vídeo de la entrevista de Pradas en 'Salvados', ya que para ello la investigada debe volver a declarar en sede judicial.

Tal y como acuerda la magistrada, tan solo se solicitará la grabación de la entrevista y se incorporará a la causa si Pradas decide volver a comparecer en el juzgado; una decisión que deberá notificar en el plazo de un día.

"El respeto máximo a sus garantías como investigada exige que la incorporación al procedimiento de la entrevista solo pueda efectuarse en el caso de que la sra. Salomé P.T. exprese su voluntad de hacer uso de su derecho a declarar", expresa la magistrada.

Pese a ello, la instructora recuerda que "las declaraciones a un medio periodístico, cuya incorporación al presente procedimiento se interesa por la acusación popular, no pueden equipararse a aquellas que se realizan por los investigados" en el marco de su investigación.

En este sentido, la jueza recuerda que cualquier declaración de un investigado, para que pueda tener "efecto en el proceso", ha de efectuarse con la "oportuna asistencia letrada y en el seno de este procedimiento", pues se trata de "una garantía para la propia investigada".

Sin embargo, también recuerda que "la obtención de los brutos del programa no resultaría por ello

necesaria ni sería factible, dado que no constituye indicio ni prueba alguna" en el caso de que no declare.

"No valora" declarar

Ante la invitación de la jueza de la dana, Salomé Pradas y su defensa jurídica han asegurado que, por el momento, "no se está valorando que vuelva a declarar próximamente porque todavía quedan muchas diligencias importantes por practicar".

"En mi declaración conté toda la verdad sobre lo sucedido y vivido el día 29 de octubre. Si mi defensa considera que en algún momento es aconsejable que declare de nuevo para aclarar algún aspecto a raíz de las diligencias que se vayan practicando, no tendré ningún inconveniente en hacerlo", han afirmado.

Además, confirman que este lunes "contestarán formalmente al requerimiento de la jueza, en los términos expresados"

Declaró en abril

La exconsellera declaró como investigada el pasado 11 de abril y tan solo respondió preguntas de su letrado.

En su declaración ante la jueza, Pradas aseguró que no dirigía nada y que no tenía conocimientos ni experiencia en Emergencias.

De igual manera, hizo hincapié en que en toda la tarde no se habló del barranco del Poyo en el Cecopi y que el mensaje de la alerta no se retrasó por la llegada de Carlos Mazón, sino que fue por los técnicos. "No se esperó a Mazón", afirmó.

Pradas también habló de la configuración de su Conselleria y realizó un análisis de la conformación del Cecopi para tratar de evidenciar que la experiencia la tenían los técnicos pero no ella.