Carlos Mazón borra sus redes sociales: elimina su cuenta de X tras la investidura de Pérez Llorca como 'president'

El que técnicamente todavía es presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha decidido darse un respiro de las redes sociales.

Justo el día después de la investidura de su compañero Juanfran Pérez Llorca como jefe del Gobierno valenciano ha optado por borrar su cuenta en la red social X -antiguo pájaro azul, Twitter- y no ha dejado rastro de su perfil.

En cuanto al resto de sus cuentas, Mazón ha decidido continuar en ellas. En el caso de Instagram, eso sí, se reserva el derecho de admisión: ha convertido su perfil en privado. En TikTok sigue abierto.

El presidente de la Generalitat en funciones pasará a ser expresidente en los próximos días, aunque por lo menos en las redes sociales parece que ya ejerce como tal.

Lo más llamativo es el cierre de su perfil de X. Se trata de una red social donde, en cuanto a la política, se suele utilizar para opinar sobre ella. Durante el último año y tras la dana, Mazón ha sido uno de los políticos valencianos sobre los que más se ha comentado.

Opiniones que en algunos casos incluso han podido traspasar la línea y convertirse en ataques e insultos, algo de lo que parece querer aislarse Mazón tras su salida de la Generalitat.

Así, si ahora se busca su usuario en X todavía aparece, aunque podría dejar de hacerlo en los próximos días. Ha borrado su cuenta, aunque permanece intacto su nombre de usuario. La foto de perfil, gris. Y ni rastro de sus publicaciones, sino que aparece un mensaje de la propia plataforma: "Algo salió mal".

Es común que, al eliminar una cuenta, tarde un tiempo en procesarse y desaparecer al completo. En cualquier caso, Mazón ya ha podido borrar la aplicación de su móvil.

Captura de pantalla de la cuenta de X de Mazón. EE

Facebook tampoco cuenta ya con un perfil del ahora presidente en funciones. Al buscar su nombre y apellidos en la red aparece un mensaje: "Este contenido no está disponible en este momento".

Esto suele ocurrir, según detalla la propia aplicación, porque "el propietario ha compartido el contenido solo con un grupo reducido de personas, ha modificado quién puede verlo o se ha eliminado".

En cuanto a Instagram, Mazón ha convertido su cuenta en privada. Es el perfil que ha usado durante su carrera política, y en ella se puede viajar por los momentos más destacados de su gobierno.

Tiene más de 3.600 publicaciones y roza los 66.000 seguidores, que son afortunados de poder conocer la nueva vida del presidente, si es que la comparte en su perfil. Eso sí, ya ha borrado su biografía en la que presumía de ser presidente de la Generalitat.

Cuenta de Instagram de Carlos Mazón. EE

La red social TikTok es la única afortunada -por el momento- que conserva el perfil de Mazón intacto. En ella cuenta con más de 27.000 seguidores, y permanece pública.