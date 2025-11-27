PSPV y Compromís reclaman elecciones a Pérez Llorca y critican que el discurso de investidura se dirija a Abascal

El discurso del candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca no ha sido suficiente para la oposición, quienes le han reclamado que convoque elecciones y han criticado que su discurso se haya dirigido hacia el líder de Vox, Santiago Abascal.

Durante su intervención, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado a Pérez Llorca, de ser un "regente provisional", que en su discurso de investidura "ha pasado con nota el examen que le había puesto Vox".

En el pleno de investidura, Baldoví ha acusado al PP de haber elegido "alargar la agonía" con la sustitución de Carlos Mazón por Pérez Llorca en lugar de la salida "digna y razonable" de unas elecciones en las que "hable el pueblo" ante la "estafa que ha resultado ser el Gobierno de los mejores".

Pérez Llorca "no tiene más programa que aferrarse al poder, su discurso lo podría haber hecho el portavoz de Vox, eran calcados", ha indicado Baldoví, quien ha afirmado que el candidato popular "no es la solución".

Según ha expresado, el candidato a president es "cómplice de la mentira y la negligencia", al tiempo que ha ofrecido 10 compromisos y 50 propuestas de Compromís "para mejorar la vida de los valencianos".

En cuanto al principal grupo de la oposición, el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Jose Muñoz, ha asegurado que el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, va a seguir siendo "el número 2" de Carlos Mazón.

"Aquí estamos, entre las elecciones, que sería una salida digna y razonable, o alargar la agonía, y vosotros habéis decidido alargarla", ha espetado al PP.

Además, ha reprochado a la formación que hayan apostado por "poner a un regente provisional" al frente de la Generalitat porque tienen "pánico a las urnas". "Entre que decidan los valencianos y que se decida en un despacho de Madrid, habéis elegido lo de siempre", ha lamentado.

Además, ha hecho hincapié en que Pérez Llorca acude a una investidura sin un "acuerdo firmado" con Vox, pero ha asegurado que en Compromís no son "ingenuos": "Eso no significa que no haya, claro que lo hay, solo que esta vez no lo queréis hacer público".

"Pacto vergonzante"

Según Muñoz, en su discurso, Pérez Llorca ha anunciado "un pacto vergonzante" que otorga "más concesiones" a Vox, que "ya ha ganado".

Muñoz ha puesto el foco sobre la ausencia de Mazón en el hemiciclo, una "ausencia/presencia" que es "tan asfixiante como el primer día" y "permanecerá hasta que renuncie a su aforamiento y vaya a declarar ante la jueza de la dana".

El síndic socialista ha señalado que el pacto para poder investir a Pérez Llorca como president de la Generalitat es "tan vergonzante que no se ha atrevido a hacerlo público" y del que "se avergüenza el PP de Génova".

El candidato, ha dicho, no se ha dirigido en su discurso de investidura a los diputados o a los medios de comunicación sino a "un señor sentado en Madrid, Abascal, que representa a la extrema derecha en España y es lo peor de la política porque representa el racismo y acabar con los derechos, al que ha unido su futuro".

José Muñoz durante el debate. Eduardo Manzana/Europa Press

El "pacto de la perla", como lo ha llamado Muñoz, es el tercero después del "pacto de la servilleta, en el que estaba un torero y un maltratador" y en el que la Conselleria de Emergencias y de Medio Ambiente estaría en manos de "la extrema derecha negacionista".

"Le vendieron el alma al diablo, la extrema derecha de Vox, que son igual de responsables de lo ocurrido en la dana y, paradójicamente, mientras ustedes -el PP- se desgastan, ellos crecen electoralmente a su costa", ha dicho

Ha acusado al PP de "repetir" lo que marca Vox, un partido que "quiere el caos, acabar con todo para luego ser los salvadores" que se salió del gobierno de la Comunitat Valenciana porque "no quieren gestionar, no quieren desgaste", mientras el PP "le hace el juego haciéndole el discurso a Abascal".

