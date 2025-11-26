Vox transmite que investirá a Pérez Llorca en primera votación a la espera de los compromisos de su discurso

A pocas horas del pleno de investidura de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat, los ánimos andan tranquilos en el PP y Vox. Aunque nunca se descarta un factor sorpresa de última hora, por el momento ambos partidos prevén que todo salga adelante el mismo jueves en primera votación.

Los rumores sobre la estrategia de Vox han circulado de manera constante en los últimos días. Como ha informado EL ESPAÑOL, el pacto para investir al candidato popular apuntaba a que fuera sin foto ni firma pública.

Fuentes de ambos partidos entendían desde el principio que la escenificación no pasaba necesariamente por nada relacionado con una comparecencia conjunta, un apretón de manos, una instantánea o una rúbrica de un escrito de puntos pactados.

Mientras Pérez Llorca manifestó la semana pasada que efectivamente esa era su intención, Vox lo confirmó este lunes. "Un acuerdo por escrito no nos hace falta", afirmó José Antonio Fuster, portavoz nacional del partido.

"Nos han engañado tantas veces que no hace falta. Lo que hace falta es escuchar a Pérez Llorca, escuchar su discurso de investidura y ver exactamente cuál es su posición. No esperamos muchas sorpresas. Vamos a ver sus compromisos, cuáles van a ser sus políticas y estaremos muy atentos", comentó.

Esa manera de fiar el apoyo al discurso de investidura -el portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, aseguró la semana pasada que el acuerdo se cerraría antes de ese pleno- dio lugar a varias especulaciones este martes.

Entre ellas, que pudiera haber una segunda votación el sábado (48 horas después de la primera si ésta no sale). Una manera de Vox de apretar a Pérez Llorca hasta el final para arrancar más compromisos que les convienen y mostrar la dependencia que de ellos tiene el PP.

Fuentes del partido, sin embargo, niegan esta posición y confían en que la investidura salga adelante el jueves sin más sustos.

Lo que, a su juicio, Pérez Llorca deberá incluir en su discurso son los compromisos que exige el partido de Abascal: reconstruir las zonas afectadas por la dana y rechazar tanto el Pacto Verde Europeo como las políticas migratorias de la UE.

Por eso, señalan, estarán "muy atentos" a lo que diga el sucesor de Carlos Mazón, aunque todo apunta a que el resultado será un voto favorable. No les interesa alargar el proceso. ¿La razón? Prefieren centrarse en la campaña electoral de Extremadura.

Así, los de Abascal trasladan el mensaje de que existen "distintos PP" según el territorio: en Extremadura no hubo acuerdo y se acabó en elecciones; y en Aragón, Azcón tiene dificultades para sacar adelante unos nuevos presupuestos.

En cambio, en la Región de Murcia o en la Comunitat Valenciana sí se han alcanzado pactos. Ese contraste, subrayan en Vox, les permite presentarse como un partido con un discurso homogéneo frente a un PP que ajusta su estrategia según la comunidad.

La imprevisibilidad de Vox

Lo cierto es que las conversaciones entre Pérez Llorca y Vox han ido bien desde el principio y el acuerdo siempre ha estado encarrilado. En estos últimos días, la dirección nacional de Vox -no solo los negociadores- ha cogido las riendas.

Algo que dentro del PP ha generado inquietud, pues consideran imprevisible en muchas ocasiones a Vox. En cualquier caso, la dirección nacional ha citado al grupo en Les Corts a una reunión el jueves a primera hora de la mañana antes del pleno de investidura.

Un encuentro en el que se prevé que se transmita a los diputados el sentido del voto si el discurso les agrada y cómo será la manera de proceder.

De manera que la alocución de Pérez Llorca centra todo el interés. No solo por lo que pueda decir en la primera parte -el discurso de investidura propiamente dicho-, sino por lo que responda a la réplica de Vox.