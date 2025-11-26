La Policía registra la clínica dental de Alzira donde fueron atendidas la menor de 6 años fallecida y la otra de 4 ingresada

Varios agentes del Grupo de Homicidios de Valencia han registrado este miércoles la clínica dental de Alzira donde atendieron a la menor de 6 años fallecida la semana pasada horas después de asistir a la consulta y a otra niña de 4 que permanece ingresada en el Hospital Clínico de Valencia.

La jueza de guardia de la Plaza Número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira (Valencia) abrió diligencias previas de investigación sobre el fallecimiento de la menor.

El pasado jueves una niña de 6 años falleció tras haber sido atendida en la clínica dental en cuestión. La menor había acudido al centro a primera hora de la mañana para que le extrajeran un diente de leche y le realizaran unos empastes de unas caries. Tras someterse al tratamiento, comenzó a encontrarse mal y presentar diferentes síntomas.

La menor presentaba dificultades para respirar y somnolencia, pero además, presentaba una escasa respuesta a estímulos y también vomitó en varias ocasiones, por lo que permaneció en observación cuatro horas en el centro pero finalmente se le mandó a casa.

Cuando regresaron a su casa, la niña continuó con los mismos síntomas. Sin embargo, tras beber un vaso de agua, comenzó a reaccionar positivamente. Pese a ello, tras experimentar dificultades para respirar acabó desplomándose. Sus padres la llevaron en su propio vehículo al Hospital de la Ribera.

Allí, a las 16:52, la menor ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital La Ribera en parada cardiorrespiratoria, donde finalmente falleció.

Según la versión que ofreció en un principio la dentista propietaria de la clínica, la causa podía hallarse en un lote de anestesia defectuoso. Sin embargo, poco después la Conselleria de Sanidad confirmó que el centro no tenía autorización para realizar las técnicas de anestesia, las cuales incluyen la sedación con fármacos por vía intravenosa, que fueron las que se le aplicaron a la menor.

Huelga decir que en este tipo de clínicas tan solo se pueden administrar anestésicos con efectos estrictamente locales, aplicando la dosis exacta que sea necesaria para cada paciente. Por lo que la investigación policial se centra en la dosis que administró el anestesista en consulta.

La de 4 años, ingresada

Además, otra menor, de 4, que también había acudido a la misma clínica el mismo día, permanece ingresada a día de hoy.

La niña también había sido atendida en la misma clínica dental y llegó una hora antes que la menor fallecida al Hospital de La Ribera "con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia", por lo que fue remitida a la UCI Pediátrica del Clínico de Valencia. Este lunes pasó a planta, donde su evolución es favorable.