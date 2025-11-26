Muere Carlos, el policía agredido en Vinalesa por dos jóvenes tras arrojarle estos una piedra en la cabeza

Carlos, el policía agredido en Vinalesa (Valencia) por dos jóvenes de 21 y 15 años de edad, ha fallecido la noche de este martes.

El hombre se encontraba hospitalizado en estado muy grave por un traumatismo craneoencefálico tras arrojarle los agresores una piedra de grandes dimensiones en la cabeza. Sin embargo, no ha podido superar las graves lesiones.

Permanecía en coma inducido, ingresado en el Hospital Clínico Universitario de Valencia desde el 8 de noviembre, cuando sucedieron los hechos.

La familia autorizó finalmente desconectarlo de las máquinas que lo ayudaban a mantenerlo en vida, después de que los médicos anunciaran que había entrado en muerte cerebral y que la situación era irreversible.

El agente vivía en el barrio de Gafaüt y es vecino de Vinalesa "de toda la vida", aseguraron vecinos del municipio a EL ESPAÑOL.

La propia Policía Nacional comunicó en su perfil de X el fallecimiento: "Nuestras más sentidas condolencias a los familiares, compañeros y amigos de nuestro compañero Carlos, fallecido hoy en Valencia donde permanecía hospitalizado como consecuencia de las heridas sufridas en acto de servicio".

Desde el sindicato Jupol también trasladaron su más sincero pésame a la familia "en estos durísimos momentos": "Os acompañamos en el sentimiento".

Robo de palomos

El pasado 8 de noviembre Carlos sorprendió a dos varones tras cometer un hecho delictivo y fue agredido por la espalda.

Al parecer, según unos testigos que presenciaron los hechos, intentaban robar unos palomos de competición (aves de alto valor) del palomar de una finca.

El agente -que se encontraba fuera de servicio- quiso intervenir para impedir el hurto. Fue entonces cuando recibió el golpe por parte de los dos jóvenes, de 21 y 15 años respectivamente.

La Guardia Civil los detuvo como presuntos autores de la agresión cometida, según confirmaron fuentes del Instituto Armado a este diario.

El arresto se produjo en Burjassot, después de que los dos fueran identificados gracias a la imagen de una cámara que los captó a la salida de Vinalesa la tarde de los hechos, tras atacar presuntamente al policía.

El primero, tal y como avanzó Levante-EMV, ingresó en prisión provisional como presunto autor de la brutal agresión, después de entregarse ante la policía.

Antes, la Guardia Civil había arrestado a su hermanastro, menor de 15 años de edad, pero este quedó en libertad sin medidas cautelares tras pasar a disposición judicial.