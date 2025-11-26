Mazón niega que Vilaplana le llevara en coche hasta el Palau tras la comida y reitera que llegó andando desde el parking

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha negado que la periodista con la que comió el día de la dana, Maribel Vilaplana, le llevara con su coche al Palau de la Generalitat tras su comida el día de la tragedia y se ha reafirmado en que acudió andando.

Ante los medios de comunicación antes del pleno del Consell, Mazón ha asegurado que la versión de que Vilaplana le acompañara con su coche "no tendría mucho sentido". "Solo se puede llegar hasta la calle de La Paz y el parking está en la calle de La Paz, no tendría mucho sentido", ha apuntado.

De esta manera se ha referido a las informaciones publicadas sobre el trayecto del president entre el parking hasta el que acompañó a Maribel Vilaplana y el Palau de la Generalitat.

"Me ratifico en que vine andando desde la puerta del parking que está prácticamente al lado del restaurante y que vine andando sin hacer ninguna parada", ha subrayado.

"No sé qué fuente del PP será a la que algún medio se refiere, pero vuelvo a desmentir que fui a mi casa o que me enseñaron un pantallazo o que tuve alguna otra reunión de negocios o que estuve con algún expresident de la Generalitat o que usé de coartada al presidente de la CEV", ha recalcado.

También ante los medios ha querido desmentir de nuevo otras versiones sobre su paradero en la tarde del 29-O. "Vuelvo a desmentir que me enseñaron pantallazos de inundaciones en la comida y me ratifico en que no me paré ni entré en ningún sitio desde la puerta del parking hasta el Palau de la Generalitat".

Pero en cuanto al minutaje, Mazón asegura que "no puede decir el trayecto con precisión". "Lo que se dice es que yo llegué a las ocho y lo que sé es que yo a las ocho estaba saliendo de aquí (el Palau de la Generalitat) hacia L'Eliana", hacia el Cecopi, ha subrayado.

"Nunca pude precisar si salí 15 minutos antes o 15 minutos después, tal y como dije en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados", ha afirmado sobre esa tarde.

"Siguen saliendo informaciones que nada tienen que ver con la gestión de la emergencia ni con la toma de decisiones ni con la gestión de la dana. He desmentido muchas informaciones y hoy vuelvo a hacerlo", ha reafirmado.

"Me he visto obligado muchas veces a desmentir y otras a no entender tanto interés en algo que nada tiene que ver con la gestión de la emergencia ni con la toma de decisiones. Es un asunto que no termino de comprender de algo que parece más de 'Sálvame' que de otra cosa", ha criticado.