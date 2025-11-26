Mazón apenas estuvo unos minutos en su despacho la tarde de la dana, según revela el ticket del parking de Vilaplana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, apenas estuvo unos minutos en el Palau de la Generalitat la tarde de la trágica dana de Valencia del 29 de octubre de 2024.

Al menos así se desprende de la nueva revelación de este jueves: la hora en la que Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió, pagó el parking donde aparcó.

Esto sucedió a las 19:47 horas. Y según dijo ella misma en su declaración como testigo ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra que investiga la gestión de la dana, tardó "10-15 minutos" desde que se despidió del president hasta que salió con su coche del parking subterráneo.

En consecuencia, como pronto, Mazón se despidió de Vilaplana poco después de las 19:30 horas. Hasta el Palau de la Generalitat, andando, hay al menos otros diez minutos, de modo que Carlos Mazón no pudo estar más de 20 minutos en su despacho de la sede del Gobierno Valenciano, ya que sobre las 20:00 se fue al Cecopi de la Eliana para asistir personalmente a la gestión de la catástrofe.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat rehusaron este martes comentar estos horarios, que contrastan de nuevo con las versiones ofrecidas con anterioridad.

Las versiones

La Generalitat dijo primero que Mazón había comido rápido cerca del Palau. Después explicó que llegó al Palau de la Generalitat a las 17:00 horas, y que marchó al Cecopi para interesarse por la emergencia a partir de las 19:00.

Después de que EL ESPAÑOL revelara que la comida había sido en realidad con Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección general de À Punt, fue la propia periodista quien, a través de fuentes autorizadas a hablar en su nombre, dio una primera hora de finalización de la comida: las 17:45.

Mazón no desmintió este primer retraso. De hecho, apuntó, acreditándolo con imágenes, que realmente había llegado al Cecopi a las 20:28 horas.

Maribel Vilaplana, a su entrada al juzgado de Catarroja para declarar como testigo. Jorge Gil / EP

La propia Vilaplana enmendaría después su propia palabra al afirmar, en un extenso escrito, que la hora real a la que salieron de El Ventorro fue entre las 18:30 y las 18:45 horas. Entre las 18:30 y las 19:00, dijo la semana pasada el dueño del restaurante como testigo ante la jueza.

El ya prolongado encuentro, que había comenzado a las 15:00 horas, prosiguió después en la calle, según reconoció Vilaplana ante la magistrada. Pero lo que parecían unos pocos minutos extra van camino de ser alrededor de una hora adicional.

Levante-EMV añadió este mismo martes que Vilaplana habría llevado a Mazón en coche cerca del Palau, una versión no confirmada por los protagonistas. La periodista aseguró a la jueza como testigo, obligada a decir la verdad, que se despidió de Mazón y se marchó sola.

La incongruencia de los horarios ofrecidos y las numerosas versiones sobre los mismos minaron la credibilidad de Mazón hasta llevarlo a dimitir. Todo a pesar de que se trata de una cuestión ética y estética que poca influencia tuvo en la gestión de la emergencia en el Cecopi, del que no forma parte el presidente valenciano.

15,10 euros

La hora del pago del parking por parte de Vilaplana trascendió este jueves tras aportar la empresa que lo gestiona la información requerida por la jueza: el justificante del extracto bancario.

El documento refleja que Vilaplana pagó un total de 15,10 euros por la estancia, según consta en una providencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La cantidad abonada solo coincide con un pago que se produjo a las 19:47 horas, de modo que esta es la hora en la que abonó la salida.

La providencia dispone, además, que la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del órgano judicial certifique la hora de entrada y de salida del aparcamiento del vehículo de la periodista que comió el 29 de octubre con el presidente de la Generalitat una vez recibidos los datos de la tarjeta bancaria con la que ella pagó el importe.

Además de esta verificación, la magistrada también ha ordenado que se remita oficio a la empresa que gestiona ese aparcamiento para que haga lo mismo y confirme que esa es la hora de entrada y salida del coche de Vilaplana, de manera que se pueda comprobar por duplicado la veracidad de la documentación aportada.