El jefe de Gabinete de Mazón afirma que le advirtió sobre Utiel a las 17:00 y niega que hablara con Pradas del Es-Alert

El secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación, José Manuel Cuenca, a su llegada a los juzgados. Jorge Gil / EP

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del actual presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado ante la jueza de la dana que minutos antes de las 17 horas le avisó de que la situación en Utiel se estaba complicando.

"Yo sigo la emergencia a través de los canales oficiales. Veo nota prensa del Cecopi y llamo a Salomé Pradas (entonces consellera de Interior). Es muy habitual llamar para informarme del minuto y resultado. Me dice situación 2 Utiel, la UME y el Cecopi", ha relatado en su declaración como testigo.

Minutos después, ha proseguido, contactó con Mazón a través de Whatsapp. "Le dije: Va a empezar el Cecopi, la situación en Utiel se complica. Yo creo que cuando acabe el Cecopi deberíais ir. Y me dijo: Vale vale, sí. Hablo yo con la consellera", ha explicado.

José Manuel Cuenca ha comentado que sí sabía que Mazón estaba en una comida con la periodista Maribel Vilaplana porque él mismo agendó la cita.

Igualmente, ha negado que hablara del Es-Alert con Salomé Pradas en algún momento.

