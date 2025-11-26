El Ayuntamiento debatirá en pleno extraordinario la zona de bajas emisiones propuesta por la oposición en Valencia

El Ayuntamiento de Valencia celebrará el próximo lunes, 1 de diciembre, el pleno extraordinario sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad solicitado por los dos grupos de la oposición en el consistorio, Compromís y PSPV-PSOE.

La convocatoria de esta sesión plenaria se ha conocido este miércoles, después de que el pasado lunes los dos partidos que están fuera del ejecutivo municipal dieran a conocer el acuerdo al que han llegado para formular una propuesta para la aprobación y entrada en vigor de la ZBE.

Compromís y los socialistas, que pidieron un pleno extraordinario para presentar una moción con esa propuesta, han planteado una ZBE que incluya a "toda" la ciudad e incorpore ayudas para cambiar los vehículos a aquellas personas que lo necesiten y han detallado que si se aprobara empezaría a ser efectiva el 1 de enero de 2026 en diferentes fases.

La propuesta de estos dos grupos llega después de la falta de acuerdo para aprobar y poner en marcha en la capital valenciana la Zona de Bajas Emisiones.

Inicialmente, estaba previsto que la ordenanza reguladora de estas limitaciones de tráfico se aprobara en el pleno que el consistorio celebró en octubre, con el respaldo de PP y Vox -los dos partidos que integran el gobierno local-, y que entrara en vigor el 1 de diciembre.

Sin embargo, en esa sesión se quedó en el aire porque Vox, atendiendo a una orden de su dirección nacional, se desmarcó del acuerdo y dejó solo al PP en la defensa de la ZBE por considerar que esta limita las "libertades" de los ciudadanos y responde a "las directrices abusivas de Bruselas".

Compromís y PSPV-PSOE mantuvieron entonces su rechazo por estimar que la ZBE planteada por el equipo que lidera Catalá era "de mínimos" y buscaba únicamente cumplir un "trámite" necesario, no para combatir la contaminación acústica.

En el pleno de noviembre, se volvió abordar la ZBE pero siguió sin prosperar de nuevo por falta de acuerdo, en esta ocasión, entre el PP y los dos grupos de la oposición.

Tras la falta de consenso en la sesión de octubre los populares mantuvieron contactos con Compromís y PSPV-PSOE para cerrar una propuesta, pero no fue posible lograr el pacto que se busca ahora con el pleno extraordinario.

El orden del día de esta sesión incluye como primer punto la moción presentada conjuntamente por Compromís y el grupo socialista sobre la Zona de Bajas Emisiones.

Además, incorpora otros tres puntos con dos mociones más y una interpelación presentadas por Compromís. Así, hay dos mociones: sobre la contención de los precios y refuerzo de las políticas públicas de vivienda y sobre bonificación de la tasa municipal de residuos y mejoras de los servicios de limpieza y recogida en la ciudad.

Y una interpelación a la alcaldesa sobre "cómo piensa resolver la situación caótica y de desgobierno a la que tiene sometida a Valencia".

Tras conocerse la convocatoria del pleno extraordinario para el próximo lunes, la portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, ha señalado que "Catalá tiene una nueva oportunidad de salir del empastre en el que ha metido a la ciudad".

"Un empastre y una irresponsabilidad absoluta de un gobierno que baja los brazos y pretende que el Ayuntamiento asuma un agujero de hasta 155 millones de euros por no querer aprobar una Zona de Bajas Emisiones", ha expuesto.

Robles ha indicado a la primera edil que "aquí tiene" a Compromís, "un partido responsable que se ha puesto de acuerdo con el PSPV-PSOE para proponer una ZBE más justa y social que la planteada por el PP".

Asimismo, ha comentado que hasta el momento, el equipo de Catalá no se ha puesto en contacto con Compromís para hablar de la nueva iniciativa.

Desde el PSPV-PSOE, su portavoz en el Ayuntamiento, Borja Sanjuán, ha afirmado que la convocatoria del pleno extraordinario sobre la ZBE se ha hecho "sin que se haya producido un intento de alcanzar un acuerdo previo" y ha considerado que esto "evidencia que no hay ninguna voluntad de acuerdo por parte del PP".

Así, ha lamentado "la renuncia de Catalá a abrir una negociación seria para evitar que Valencia pierda 150 millones de euros y que los usuarios de la EMT tengan que pagar un 60% más caro los bonos de transporte", al perder las ayudas vinculadas a la ZBE si no se apruebe y pone en marcha.