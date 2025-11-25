La periodista Maribel Vilaplana salió del parking a las 19:47 tras la comida con Mazón en El Ventorro el día de la dana

La periodista que comió con Carlos Mazón en el restaurante El Ventorro el día de la dana, Maribel Vilaplana, abandonó el parking a las 19:47 horas, según consta en el listado de pagos realizados aquella tarde y que fueron aportados por la empresa que gestiona el aparcamiento a la jueza que investiga la causa de la dana.

El juzgado de Catarroja ha recibido el justificante del extracto bancario del ticket de aparcamiento de lacomunicadora. Un documento que refleja que Vilaplana pagó un total de 15,10 euros por la estancia, según consta en una providencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La cantidad abonada coincide con un único pago de entre todos los que constan en el listado aportado por la empresa que gestiona el parking. Un pago que se produjo a las 19:47 horas, por lo que esta sería la hora de salida del aparcamiento de la periodista.

La providencia dispone, además, que la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del órgano judicial certifique la hora de entrada y de salida del aparcamiento del vehículo de la periodista que comió el 29 de octubre con el presidente de la Generalitat una vez recibidos los datos de la tarjeta bancaria con la que ésta pagó el importe.

Además de esta verificación, la magistrada también ha ordenado que se remita oficio a la empresa que gestiona ese aparcamiento para que haga lo mismo y confirme que esa es la hora de entrada y salida del coche de Vilaplana, de manera que se pueda comprobar por duplicado la veracidad de la documentación aportada.

Conviene apuntar que la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, le había requerido a Vilaplana que entregase el ticket del parking, tras pedirlo diferentes acusaciones del procedimiento, para comprobar las horas de entrada y salida de su vehículo.

Sin embargo, la periodista aseguró en su declaración en el juzgado que no disponía del mismo. Por lo que la magistrada reclamó el extracto bancario a su banco y a la empresa que gestiona el aparcamiento.

Asimismo, la comunicadora, que declaró el pasado 3 de noviembre en el juzgado de Catarroja, le explicó a la jueza que Mazón y ella caminaron juntos hasta el parking al abandonar el restaurante alrededor de las 18:45 de la tarde.

Sin embargo, esta no abandonó de inmediato el aparcamiento porque estuvieron "un rato" hablando de fútbol, si bien no concretó cuánto tiempo. Ello supone que el presidente de la Generalitat ahora en funciones alargó todavía más su llegada al Palau.