Manifestación este martes en Valencia por el 25-N: horario, recorrido y cortes de tráfico en las calles del centro

Valencia celebra en la tarde de este martes una manifestación con motivo del 25-N, el Día Internacional de la Lucha para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La Coordinadora Feminista de Valencia ha convocado esta marcha en 2025 bajo el lema "Prou de violència contra les dones. Fartes de Inpunitat amb els agressors" (Basta de violencia contra las mujeres. Hartas de impunidad con los agresores).

Así, se espera que cientos de personas acudan al centro de la ciudad a partir de las 19.00 horas para participar en la manifestación, cuyo recorrido causará algunas afecciones temporales en el tráfico. A la misma hora, Assemblea Feminista ha convocado una concentración en la plaza de la Virgen.

La marcha de Valencia comenzará a las 19 horas en la calle Navarro Reverter, y desde allí discurrirá por las calles Colón, Xàtiva y Marqués de Sotelo hasta finalizar en la plaza del Ayuntamiento, donde mujeres supervivientes de violencia leerán un manifiesto.

Una vez allí, también se realizará una ofrenda floral sobre la tela en la que estarán los nombres de todas las mujeres asesinadas y los menores.

Como cada año, la organización convocante ha llamado a participar en la manifestación, "ante la situación social y política en la que los recortes en políticas públicas de igualdad suponen un peligro para la vida y seguridad de las mujeres".

"Saldremos a la calle vestidas de negro y lila, colores que representan el dolor y la lucha feminista desde hace siglos. La violencia machista es la violación de Derechos Humanos más generalizada del planeta", han sostenido.

Además, desde la propia organización han afirmado que "71 mujeres asesinadas y 5 criaturas durante estos 12 meses supone un terrible fallo del sistema y una sociedad que no garantiza la seguridad de las mujeres y sus hijos".

La pancarta de la cabecera de la manifestación la llevarán mujeres supervivientes de la violencia machista, ha informado el Movimiento Feminista, que ha añadido que contarán con la participación del coro DonaVeu y se leerá un manifiesto por parte de mujeres supervivientes.

Más actos

La manifestación del 25-N por la tarde no es el único acto que se celebra para dar visibilidad a este día. Por ejemplo, este mismo martes por la mañana también ha tenido lugar un acto en el monolito instalado en el cementerio general de Valencia "en memoria de todas las mujeres y criaturas asesinadas por el terrorismo machista".

Además, también a las 19.00 horas hay convocada una concentración en la plaza de la Virgen. En este caso la entidad organizadora es la Assemblea Feminista València y Comparsa La Revoltosa.