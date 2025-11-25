El cotejo del móvil de Pérez Llorca refleja que no cruzó mensajes con Mazón ni con Pradas el día de la dana

El cotejo del móvil del candidato del PP a presidir la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no refleja mensajes de WhatsApp con Carlos Mazón ni con la exconsellera de Interior Salomé Pradas el día de la dana.

Las capturas han sido incorporadas al juzgado después de que fueran aportadas de manera voluntaria por el dirigente el pasado viernes, cuando declaró ante la jueza de la dana como testigo.

Así consta en el acta de cotejo de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) de las fotografías aportadas al expediente por Pérez Llorca correspondientes a conversaciones a través de aplicación de WhatsApp con su terminal móvil el día de la dana.

Una vez hecho el cotejo, la instructora las ha incorporado a la causa. Una primera fotografía corresponde a una conversación con Argüeso a través de la aplicación, con el envío de un contacto: el del alcalde de Algemesí.

La segunda fotografía corresponde a una conversación con Carlos Mazón a través de WhatsApp donde no se observa ningún mensaje recibido ni enviado el 29 de octubre.

Y la tercera, a una con Salomé Pradas por el mismo medio, y donde tampoco se observa ningún mensaje recibido ni enviado el 29 de octubre ni ninguna conversación entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre.

Junto a los mensajes, la jueza pidió a Pérez Llorca que aportara, en el plazo de cinco días, la factura del teléfono corporativo del Ayuntamiento de Finestrat, donde es alcalde, con el que hizo o recibió las llamadas con Mazón a las 18:57 horas, y con Salomé Pradas a las 18:57, 18:58 y 18:59 del día de la dana.

Con el correspondiente cotejo, la magistrada quiere saber, a la vista de la factura, si las llamadas son entrantes o salientes y su duración, así como el orden en el que se efectuaron o recibieron.