Un supervisor del 112 asegura a la jueza de la dana que informó a Pradas de rescates en zonas donde no llovía antes de las 14h

Un supervisor del 112 ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la dana que informó a la exconsellera de Interior Salomé Pradas de rescates y acumulación de agua en zonas donde no llovía el día de la riada.

Según ha explicado el trabajador del 112, esta información se la trasladó a la responsable de Emergencias en una visita al Centro de L'Eliana entre las 13.30 y las 14 horas.

Así se ha pronunciado este supervisor en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza instructora de la dana, procedimiento en el que hay dos investigados: Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

El testigo aparece precisamente en uno de los vídeos incorporados al procedimiento judicial. En él se le puede ver explicando a Pradas y Argüeso el mismo día 29, en la visita de ambos al 112, la situación a la que estaban haciendo frente.

En su declaración, el supervisor ha expuesto que en esa visita al Centro de Emergencias por la mañana, en la que también estaba el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ya les informó de que las lluvias en Buñol y Chiva estaban llegando por barrancos y ramblas a pueblos de l'Horta Sud donde no caía agua, como Aldaia o Quart de Poblet.

También les puso de manifiesto, antes de las 14 horas, rescates en zonas en las que no llovía nada, según ha comentado el testigo, quien ha explicado que esto lo saben porque podían determinar el punto exacto desde donde las personas llamaban a Emergencias para pedir ayuda y por el seguimiento del CoordCom.

En ese encuentro, ha insistido, se informó tanto a Pradas como a Argüeso de que había un elevado volumen de llamadas desde zonas en las que no llovía nada, algo que a los técnicos y trabajadores del 112 les había llamado la atención.

También ha dicho que en ese turno de la mañana tuvieron problemas técnicos en el 112 ante el gran volumen de llamadas recibidas y que las mismas comenzaron desde la comarca de La Ribera y luego siguieron por Utiel y Requena. Ha indicado que activaron una operativa extraordinaria para agilizar protocolos.

Nuevo vídeo

Un ex asesor de Salomé Pradas aportó la pasada semana al juzgado unos vídeos grabados por él durante el día de la dana y que le fueron requeridos por la magistrada.

Las imágenes corresponden a la mañana del 29 de octubre en el Centro de Coordinación de Emergencias, el posterior desplazamiento de la que fuera consellera de Interior a Carlet, la reunión del Cecopi y la llegada de Carlos Mazón.

Una de ellas capta este último momento. Son las primeras conversaciones entre Pradas y el presidente de la Generalitat después de que llegara a l'Eliana cerca de las 20:30. "Es que ha habido hasta tornados", le explica ella sobre el fenómeno meteorológico en presencia del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.