Sale de la UCI la niña de 4 años que ingresó tras ser atendida en una clínica dental de Alzira: sigue su recuperación en planta

La niña de 4 años que fue ingresada en el Hospital Clínico de Valencia tras ser atendida en una clínica dental privada de Alzira ha salido de la UCI y pasado a planta. Allí, según han confirmado este lunes fuentes de la Conselleria de Sanidad, evoluciona "favorablemente".

La menor acudió el pasado jueves por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera de Alzira porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia.

Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico. Tras tres días allí, los médicos han considerado su traslado a planta para continuar con su recuperación.

Se da la circunstancia de que otra niña de 6 años falleció el jueves tras haber sido atendida previamente en la misma clínica dental privada de Alzira.

Esta menor ingresó a las 16.52 horas del jueves en Urgencias del Hospital de La Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.

Al conocer los hechos, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad inició un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y ordenó la suspensión cautelar de la actividad de la clínica.

Por su parte, un juzgado de Alzira ha abierto diligencias previas de investigación sobre el fallecimiento de la niña de 6 años tras ser asistida en la clínica dental.

Tras estos hechos, la propietaria de la clínica manifestó, en declaraciones a À Punt que la niña fallecida salió del centro dental "aparentemente bien" y "el anestesista no sabe qué ha podido pasar".

Según explicó, a esta menor no se le practicó una operación con anestesia general, sino una sedación que se le puso mediante una vía para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes.

Además, insistió en que la niña se empezó a encontrar mal después y en que no saben "qué ha podido pasar". "Están investigando el lote de la anestesia", concluyó.

Pero la investigación -que todavía sigue en curso- también descubrió que la clínica no cuenta con la autorización de la Conselleria de Sanidad para realizar las técnicas de anestesia, las cuales incluyen la sedación con fármacos por vía intravenosa.

Así, fuentes de la propia Conselleria aseguran que el centro privado está autorizado como clínica dental con actividad de odontología-estomatología, con lo que sí puede administrar sin más autorización anestésicos locales.

Es por ello que en este tipo de clínicas tan solo se pueden administrar anestésicos con efectos estrictamente locales, aplicando la dosis exacta que sea necesaria para cada paciente.

Además, el servicio de Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad mantuvo el sábado una reunión con el anestesista que atendió a las dos niñas en la clínica dental privada de Alzira, y de sus conclusiones se elaboró informe del que se dará traslado a la autoridad judicial, según han confirmado este domingo fuentes de este departamento.

Este servicio de la Conselleria de Sanidad inició una investigación el mismo viernes y ello conlleva analizar cualquier tipo de información que pueda contribuir a esclarecer lo que ocurrió, como los fármacos administrados, trazabilidad de los mismos, y las autorizaciones de la clínica, entre otros aspectos.