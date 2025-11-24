La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto y las medidas de la sala donde comieron Mazón y Vilaplana

La jueza de la dana ha requerido al propietario del restaurante El Ventorro, Alfredo Romero, una fotografía y las medidas de la sala donde comieron el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana la tarde del 29 de octubre de 2024. Tiene un día de plazo.

Así se desprende de un auto remitido este lunes, después de la declaración como testigo el pasado viernes del dueño del local y tras solicitar varios letrados una imagen de la sala reservada para la comida, así como las medidas de ancho y largo del espacio.

Respecto de la petición de aportación por el testigo de una fotografía del reservado, la magistrada considera "necesario" valorar la posibilidad de escuchar, por quienes se encontraban en él, los comentarios o las conversaciones que hubiera podido efectuar el presidente de la Generalitat en relación a la emergencia.

Con idéntica motivación, "y dado que la fotografía por sí sola no permite determinar el tamaño exacto de la sala", considera preciso que se facilite por el titular del restaurante "las medidas de ancho y de largo de la sala donde tuvo lugar la comida".

También pide que aporte la factura de esa comida y la previa comanda, después de acceder a las solicitudes de otros abogados.

El auto señala que estos documentos acreditarían "de manera objetiva el hecho mismo de la comida en el expresado establecimiento, así como su duración estimada, sin depender de las declaraciones testificales".

En este sentido, indica que la extensión del ágape, "que se inferirá de la factura y comanda, permite determinar la sucesión temporal de los testigos": Maribel Vilaplana, Alfredo Romero (dueño del restaurante), escoltas y chófer.

