Catalá exhibe su enfado con la lona de la Diputación: "Las cosas son mejor o peor idea en función del contexto"

A la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no le ha gustado nada la lona que la Diputación de Valencia instaló la pasada semana en la fachada de la Plaza de Toros. "Las cosas a veces son buenas o malas, mejor o peor idea en función del contexto", ha asegurado este lunes.

Así, ha considerado que "una cosa que estaba pensada como una broma o como una cuestión para generar la repercusión que efectivamente está teniendo la iniciativa, a lo mejor en un contexto político distinto es más o menos afortunada".

Catalá ha realizado estas declaraciones tras presentar el nuevo Centro Integral para la Prevención de la Violencia de Género de Valencia, preguntada por el cartel desplegado por la corporación provincial en la fachada principal de la plaza de Toros de la que depende.

La Plaza de Toros amaneció el pasado miércoles con una lona blanca que cubre la fachada de arriba a abajo. En ella se puede leer un mensaje claro en letras negras: "Que vinga, que vinga, que vinga la llum i..." dice el texto. Debajo, el logo de la Diputación.

Se trata de unos versos de una canción del grupo valenciano Al Tall. El mensaje, leído de manera inocente, se puede entender como una simple referencia a las obras de mejora de la iluminación de la plaza: "Que venga la luz".

De hecho, la instalación de esta lona coincide con los últimos retoques de estas obras, ya que está previsto que la nueva iluminación se estrene próximamente. Las obras se iniciaron el pasado mes de junio, y su intención es implantar una moderna tecnología LED. Para ello, la Diputación de Valencia ha invertido cerca de un millón de euros. Pero quien conoce cómo continúa la letra de la canción no se queda simplemente en un mensaje sobre el sistema de iluminación. La canción en sí habla del "alcalde del pueblo". Por ello, la frase que refleja la lona continúa con una apelación al alcalde: "Que vinga, que vinga, que vinga la llum i al senyor alcalde li peguen en lo cul; les bigues són plantades i la llum ja vindrà, i que el senyor alcalde se'n vaja a Panamà". Tal como da a entender la canción, se trata de un mensaje no especialmente simpático hacia el alcalde del pueblo. Como se diría coloquialmente en valenciano, estos versos mandan al alcalde "a fer la mà". En este caso, si así se interpreta la lona de la Diputación de Valencia, es un mensaje para María José Catalá.

"Conozco Al Tall, conozco sus letras y sé perfectamente la letra de esa canción", ha afirmado la primera edil, que ha aludido a las palabras pronunciadas por el portavoz del equipo local en el Ayuntamiento, Juan Carlos Caballero, quien el pasado viernes al ser preguntado por esta cuestión, afirmó: "La falta de luces es un problema serio... por eso están de obras en la plaza".

"Creo que el portavoz del gobierno ya dijo el viernes lo que nosotros teníamos que decir y yo suscribo sus palabras: la falta de luces es un problema", ha apuntado María José Catalá.

Preguntada por si esa falta de luces se da en la Diputación de Valencia -dirigida por Vicent Mompó, también presidente del PP en esta provincia-, la responsable municipal ha respondido: "En la plaza de toros en general".

Asimismo, preguntada por si la institución provincial había hablado con el Ayuntamiento de la colocación de esa pancarta, como habían indicado fuentes de la Diputació, Catalá ha expuesto que "es verdad" que Mompó le "trasladó que se iba a poner una pancarta".

A continuación, la alcaldesa ha considerado que "las cosas, a veces, son buenas o malas, mejor idea o peor idea, también en función del contexto".

"Entonces una cosa que estaba pensada como una broma, como una cuestión para generar la repercusión que efectivamente está teniendo la iniciativa, a lo mejor, en un contexto político distinto es más o menos afortunada", ha añadido.

"Creo que en la política a veces no es tan importante lo que se haga, sino cuándo se haga", ha subrayado María José Catalá, en alusión al momento que se vive en el PPCV tras la dimisión de Carlos Mazón como presidente.

La corporación provincial ha enmarcado la colocación de la pancarta en las obras que se llevan a cabo en la plaza de Toros y en la renovación de su iluminación.