Camarero señala a Interior y Defensa por el retraso en la llegada de ayuda en la dana: "No estuvieron a la altura"

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano en funciones, Susana Camarero, ha afirmado este lunes en la comisión de investigación de la dana del Congreso que el Ministerio de Interior y el de Defensa "no estuvieron a la altura de las circunstancias" en la catástrofe del pasado 29 de octubre de 2024.

La también consellera de Servicios Sociales ha responsabilizado del retraso en el envío de la ayuda a los municipios arrasados por las inundaciones a ambos departamentos del Gobierno central y ha lamentado que "se tuviera que esperar 96 horas para que se desplegara el Ejército".

"Hubo que reclamar más unidades que la UME, y tuvimos que pedirlos de 500 en 500, y tampoco se desplegó ni a la Policía Nacional, ni a la Guardia Civil mientras se producían saqueos", ha recriminado Camarero en el turno de preguntas de la diputada del PNV Idoia Sagastizabal.

La parlamentaria le había cuestionado si la autonomía no tenía bomberos o policías para responder a la emergencia, ante lo que la portavoz del Consell ha espetado: "Desde luego que teníamos, pero la policía autonómica no es suficiente para responder a semejante magnitud de catástrofe. ¿Para qué queremos un Ministerio de Interior si ante esto no actúa?"

Acto seguido ha recordado que durante los días posteriores a la dana los afectados se dedicaron a quitar barro de sus casas y calles por la mañana, y "hacían guardias por las noches" para evitar robos en sus viviendas porque no había Policía Nacional ni Guardia Civil que lo evitara los primeros días.

Al mismo tiempo, Camarero ha criticado la famosa frase "si necesitan ayuda, que la pidan". "De verdad, ante una catástrofe que afectó a 800.000 personas y que tuvo una afectación de un terreno equiparable a todas las islas Baleares, ¿había que pedir ayuda?", ha reprochado Camarero.

La vicepresidenta primera ha alegado a lo largo de su intervención que a pesar de pedir ayuda al Gobierno, este "no la trasladó". Por ello, ha manifestado que la responsabilidad política sobre la gestión de la emergencia "no puede estar solo en una parte".

La portavoz del ejecutivo autonómico ha reconocido que "nadie puede decir que lo hizo perfectamente bien" aquella tarde, en relación también al Gobierno de España. Y ha afirmado que "todos" tienen "lecciones aprendidas de esta tragedia". "Todos es todos", ha reiterado.

El desarrollo de la comisión ha sido mucho más calmado que el de la semana pasada, cuando asistió a la misma el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón. Pero aún así, también se han producido momentos de tensión entre la compareciente y los portavoces de los grupos de izquierdas. Especialmente, en el turno de Bildu.

El diputado Mikel Otero, con un amplio conocimiento en la gestión de las emergencias ha ahondado en la gestión que llevó a cabo el departamento de Camarero el día de la dana. Y en particular, en su participación en el Cecopi el 29 de octubre, así como las indicaciones que su conselleria no emitió en la jornada previa a la catástrofe.

"¿Su departamento dio alguna orden verbal o escrita los días previos a la dana?", le ha inquirido el parlamentario tras enumerar los avisos que emitió Aemet la jornada anterior, la del 28 de octubre. "No", ha respondido Camarero tras mantener un rifirrafe con Otero.

El diputado, asimismo, le ha recordado que la Ley del Consell de 1983 establece que en caso de ausencia del presidente de la Generalitat, es la vicepresidencia -que ella ostentaba y ostenta- quien debe sustituirle. Por ello, le ha recriminado que no tomara las riendas del Cecopi ante la ausencia de Mazón a pesar de tener el "mayor rango político".

La portavoz del Ejecutivo valenciano, sin embargo, le ha advertido que la normativa se refiere a casos de ausencia o incapacidad temporal reconocida. Es decir, por enfermedad o cualquier otra causa, pero que la ausencia del president no estaba "declarada" y, por tanto, no podía asumir el mando.

También ha subrayado que en el Cecopi había un mando único -en relación a la consellera de Interior, Salomé Pradas- y que por encima de ella se encontraba la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien "sí tenía y tiene competencias en Emergencias".

Camarero ha defendido a lo largo de su intervención la gestión de su Conselleria y ha subrayado que "todas las personas que apretaron el botón de teleasistencia recibieron respuesta". "El servicio funcionó y cumplió con su obligación", ha mantenido.

Asimismo, ha manifestado que de las 37 personas que constan como fallecidas a raíz de haberse dado de baja en el servicio de teleasistencia, no todas fueron por la dana porque algunas de esas bajas se produjeron con antelación a la riada del 29 de octubre.

Al mismo tiempo, ha recriminado a Compromís que no elaboraran ningún protocolo sobre cómo actuar ante emergencias en las residencias de mayores y centros de día a pesar de haber gobernado durante ocho años, desde 2015 a 2023, y fuera el actual Consell quien tuvo que desarrollar esta normativa.

La vicepresidenta no ha querido entrar a valorar en ningún momento la actuación de Carlos Mazón la tarde de la dana, a pesar de que los diputados han preguntado en diferentes ocasiones si creía que se había equivocado. Tampoco ha querido valorar la actuación de Pradas ni del secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

En el turno final de la comparecencia, Camarero ha protagonizado un encontronazo con la presidenta de la comisión Carmen Martínez, que le ha dicho que no podía responder a la diputada del PSOE Marta Trenzano porque no le había hecho "ninguna pregunta".

"Ah, ese es el truco... claro", ha dicho Camarero. Martínez, en ese momento, le ha advertido que no iba a "consentir" que cuestionara "la legitimidad de la comisión". "Esto no es una rueda de prensa de la Comunitat Valenciana", le ha dicho. A lo que Camarero ha respondido: "Pues ejerza de presidenta".

Tercera sesión

La comisión arrancó sus comparecencias hace dos semanas con los representantes de las asociaciones de víctimas de la catástrofe y prosiguió el pasado lunes con el presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón.

Aunque la siguiente en la lista de comparecientes aprobada por este órgano era la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, responsable de esta materia durante la catástrofe, fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que, de momento, no prevén su citación puesto que, al estar imputada en el juzgado de Catarroja que investiga el caso, podría acogerse a su derecho a no declarar ante los comisionados.

En este contexto, la Mesa de la comisión, donde tienen mayoría el PSOE y Sumar, ha optado por proseguir las comparecencias con la 'número dos' del Gobierno de Mazón, que también es portavoz del Consell y responsable de Servicios Sociales.

La vicepresidenta valenciana tiene pendiente comparecer como testigo ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que centra su investigación en la presunta negligencia de la Generalitat.

La 'número dos' del Gobierno de Mazón se conectó telemáticamente a la reunión del Cecopi del 29 de octubre entre las 17.02 y las 17.40. A esa hora se desconectó para asistir a una entrega de premios de la patronal autonómica, la CEV, pero su consellería seguía representada por el secretario autonómico.

De su departamento depende el servicio de teleasistencia, 37 de cuyos usuarios fallecieron en la dana sin que nadie les avisara del peligro de la riada. Camarero siempre ha defendido que ese no es un servicio de emergencias y que no podían ofrecer una información que era desconocida para los servicios sociales.

Mompó sobre Pradas

Tras la comparecencia de Camarero, a las 15.30 horas está prevista la comparecencia del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

Mompó estuvo presencialmente en el Cecopi el 29 de octubre pese a no ser miembro de este órgano. El también presidente del PP de Valencia ha reconocido que a día de hoy nadie diría que el Es-Alert no se debería haber enviado antes de las 20.11 horas y ha dado distintas versiones sobre el papel de la Salomé Pradas en la gestión de la riada.

En su declaración como testigo ante la jueza el pasado mes de julio explicó que no tenía la sensación de que Pradas dirigiera la reunión del Cecopi, pero meses después, en un documental de TVE sí la señaló como la persona que dirigió la emergencia dejando claro que no lo hacía Mazón.

Tras los interrogatorios a Camarero y Mompó, la comisión volverá a reunirse el 1 de diciembre para escuchar a José Manuel Cuenca, secretario autonómico del Gabinete de Mazón, y el conseller de Educación, José Antonio Rovira.