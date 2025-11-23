El anestesista que trató a la niña fallecida en la clínica dental de Alzira y la Generalitat se reúnen para "esclarecer lo ocurrido"

Cartel en la clínica dental donde fue tratada la menor. EP

El servicio de Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad mantuvo este sábado una reunión con el anestesista que atendió a las dos niñas en la clínica dental privada de Alzira (Valencia).

Una de ellas, de seis años, falleció este jueves tras ser atendida en una clínica de Alzira, y otra de 4 años todavía permanece ingresada estable en la UCI del Hospital Clínico de Valencia.

Tras el encuentro, el servicio ha elaborado un informe del que se dará traslado a la autoridad judicial, según han confirmado este domingo fuentes del departamento.

Según informó este sábado la propia Conselleria de Sanidad, esta clínica no tiene autorización sanitaria para realizar técnicas de actividad de anestesia, que incluye la sedación con fármacos intravenosos.

Aseguran que el centro privado está autorizado como clínica dental con actividad de odontología-estomatología, con lo que sí puede administrar sin más autorización anestésicos locales.

Es por ello que en este tipo de clínicas tan solo se pueden administrar anestésicos con efectos estrictamente locales, aplicando la dosis exacta que sea necesaria para cada paciente.

El servicio de Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad inició una investigación el mismo viernes y ello conlleva analizar cualquier tipo de información que pueda contribuir a esclarecer lo que ocurrió, como los fármacos administrados, trazabilidad de los mismos, y las autorizaciones de la clínica, entre otros aspectos.

Asimismo, ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica. Por su parte, un juzgado de Alzira ha abierto diligencias previas de investigación sobre el fallecimiento.

La menor de 6 años ingresó a las 16.52 horas del jueves en Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira, en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.

Se da la circunstancia de que a las 15.11 horas del mismo día acudió a Urgencias del Hospital de la Ribera otra niña de 4 años que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental.

La pequeña presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Hospital Clínico de València, donde permanece ingresada y sigue estable, según fuentes de Conselleria.

Anestesia "defectuosa"

Mireia Vila es la dueña de esta clínica dental de Alzira. Tras conocer el suceso, aseguró que "la niña se fue de la consulta perfectamente, se empezó a encontrar mal después".

Vila, tanto a la niña fallecida como a la que todavía continúa ingresada en el Hospital Clínico de Valencia, les realizó empastes por unas caries en unos dientes de leche; y, aunque reconoce que empleó una vía con sedación, asegura que su objetivo era "relajar a la niña".

"No fue ninguna operación", ha asegurado Vila, quien ha apuntado que la menor "llevaba una sedación, no llevaba anestesia general ni nada".

Sin embargo, el foco de la investigación se encuentra justamente en la anestesia aplicada, tal y como ha reconocido la propietaria de la clínica dental. Pese a ello, la Conselleria de Sanidad no ha podido confirmar que se trate de tal extremo.

"No sabemos qué ha podido pasar, parece que están investigando el lote defectuoso de anestesia", ha subrayado Vila.