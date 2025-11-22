Los padres de la niña de 6 años fallecida aseguran que estuvo cuatro horas en observación y salió de la clínica con síntomas

Durante cuatro horas, la niña de 6 años que falleció tras someterse a un tratamiento dental en una clínica privada de Alzira estuvo en observación porque se encontraba mal, según explicaron los padres de la menor a su llegada al Hospital de la Ribera.

En ese periodo de tiempo, la pequeña, que fue a primera hora de la mañana para la extracción de un diente de leche y realizar unos empastes de unas caries, comenzó a encontrarse mal y presentar diferentes síntomas.

Según la versión que los propios progenitores contaron a su llegada al hospital, tras el tratamiento, la menor presentaba dificultades para respirar y somnolencia, pero además, presentaba una escasa respuesta a estímulos y también vomitó en varias ocasiones.

A pesar de ello, y siempre según el testimonio de la familia, el personal del dentista autorizó que la menor abandonara el establecimiento pasadas las cuatro horas y regresara a casa, tal y como informó Levante-EMV.

Cuando regresaron a su casa, la niña continuó con los mismos síntomas. Sin embargo, tras beber un vaso de agua, comenzó a reaccionar positivamente. Pese a ello, tras experimentar dificultades para respirar acabó desplomándose. Sus padres la llevaron en su propio vehículo al Hospital de la Ribera.

Allí, a las 16:52, la menor ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital La Ribera en parada cardiorrespiratoria, donde finalmente falleció.

Además, otra niña de 4 años que fue atendida en la misma clínica llegó una hora antes "con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia" y fue trasladada al Hospital Clínico de Valencia.

Según las primeras hipótesis, la causa podría ser un fármaco en mal estado o un fallo en la administración de estos.

Por el momento, la jueza de guardia de la Plaza Número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira ha abierto diligencias por el caso de la muerte de la menor.

"Se fue perfectamente"

La versión de los progenitores contrasta con la que Mireia Vila, propietaria de la clínica dental, ofreció a los medios de comunicación. "La niña se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después", aseguró a À Punt.

"No fue ninguna operación", aseguró Vila, quien ha apuntado que la menor "llevaba una sedación, no llevaba anestesia general ni nada".

Sin embargo, el foco de la investigación se encuentra justamente en la anestesia aplicada, tal y como ha reconocido la propietaria de la clínica dental. Pese a ello, la Conselleria de Sanidad no ha podido confirmar que se trate de tal extremo.

"No sabemos qué ha podido pasar, parece que están investigando el lote defectuoso de anestesia", destacó Vila.