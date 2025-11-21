Tradición, música en directo y pólvora: así ha dado Valencia la bienvenida a la Navidad, por primera vez en noviembre

No se trata de competir con Abel Caballero y la iluminación navideña de Vigo, aunque Valencia casi adelanta al alcalde de esta localidad gallega. Hace menos de una semana, este municipio inauguró sus luces de Navidad, y ahora ha sido el turno de Valencia.

La ciudad ha dado la bienvenida a esta entrañable época del año más temprano que nunca, casi a mediados del mes de noviembre. Esto, según el Consistorio, tiene un objetivo. No es adelantar a Vigo, sino "apoyar al comercio local".

El Ayuntamiento ha querido celebrar por todo lo alto, con un espectáculo lleno de tradición, música en directo y pólvora -y frío-, la llegada de las luces navideñas a las calles de la ciudad.

Así, el acto de encendido de luces ha tenido lugar, como viene siendo habitual, en la plaza del Ayuntamiento. Allí se han congregado cientos de ciudadanos para asistir a la inauguración de la iluminación, que se lleva instalando en las calles desde el mes de octubre.

Con el espectáculo multidisciplinar La llum encén el Nadal, el Consistorio ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad con una propuesta que aúna música, narración, iluminación y pirotecnia

El escenario principal ha sido el balcón del Ayuntamiento. Allí se ha desarrollado esta propuesta gracias a una tarima que, además, ha permitido a los asistentes ver y no solo escuchar el espectáculo.

Se trata de una mejora añadida respecto al año pasado, ya que la actuación del coro y del cantante valenciano Rei Ortolá se produjo debajo del balcón, por lo que la mayor parte de los asistentes no pudo disfrutar al completo del acto.

El espectáculo ha empezado en torno a las 19.30 horas, con la plaza del Ayuntamiento a oscuras. Únicamente permanecía la iluminación en el balcón de la fachada principal del Consistorio. Entonces, una voz en off ha comenzado a resonar en la plaza narrando un cuento navideño.

Se trata del hilo argumental que ha guiado el encendido entre la historia, las actuaciones musicales y la propia inauguración de las luces.

Así, el espectáculo ha contado con varias canciones navideñas interpretadas por profesionales de la música como la cantante valenciana Melani García, quien ha actuado junto al pianista valenciano Eduard Marquina y el violinista Federico Nathan.

También han formado parte del hilo musical del espectáculo la coral Juan Bautista Comes, del Conservatorio Municipal José Iturbi, junto a su directora titular, Cristina Contreras.