Pérez Llorca declara a la jueza que llamó a Mazón por Utiel y que él le pidió contactar con alcaldes de La Ribera

Juanfran Pérez Llorca ha declarado este viernes ante la jueza de la dana que llamó a Carlos Mazón la tarde de la dana a las 18:57 después de ver en una televisión las inundaciones de Utiel.

Según ha explicado, el presidente de la Generalitat le dijo que "ok" y que había problemas en municipios de La Ribera. Ante lo cual Pérez Llorca le propuso contactar con los alcaldes y Mazón le instó a hacer ronda.

El candidato a la presidencia de la Generalitat y secretario general del PPCV ha evitado a la prensa a su llegada y ha entrado por la puerta trasera del aparcamiento del juzgado.

Sobre las llamadas con la exconsellera Salomé Pradas a las 18:57, 18:58 y 18:59, ha explicado que recuerda que la llamó, no le atendió la llamada, se cruzaron llamadas y cuando finalmente logró hablar con ella le dijo que estaba en l'Eliana y que "estaba liada".

Pérez Llorca ha recordado que en aquel momento no tenía acción de Gobierno sino "funciones orgánicas" y ha definido su relación con Mazón como "cordial", al igual que con Pradas y con el que fuera secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

El posible sucesor de Mazón ha comentado que "no era consciente de la trascendencia y gravedad" de la emergencia y que llamó a alcaldes para ver qué necesitaban y qué había pasado como secretario general del partido.

