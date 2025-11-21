Una niña de 6 años muere tras un tratamiento dental en Alzira y otra de 4 está ingresada en el Hospital Clínico de Valencia

Una niña de seis años ha muerto tras haber sido atendida en una clínica dental privada de Alzira (Valencia). Además, otra menor, de tan solo 4 años de edad, atendida en la misma clínica, se encuentra ingresada en el Hospital Clínico de Valencia.

Según han informado a EFE fuentes de la Conselleria de Sanidad, a las 16.52 horas de este jueves una niña de seis años ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria.

Ingresó tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada, según consta en el informe del responsable de la guardia de Urgencias del hospital.

Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon "éxitus judicial", según las mismas fuentes.

Con anterioridad, a las 15.11 horas había acudido al mismo hospital otra niña, de 4 años de edad, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia.

Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde permanece ingresada.

Este viernes, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y han ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental donde fueron atendidas las dos niñas.