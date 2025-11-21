La Generalitat clausura una clínica dental tras morir una niña y el centro apunta a una anestesia en mal estado

La Conselleria de Sanidad ha clausurado de forma cautelar una clínica dental privada en Alzira este viernes después de que una niña de 6 años haya fallecido y de que otra menor, de tan solo 4 años de edad, haya tenido que ser ingresada en el Hospital Clínico de Valencia tras acudir a una consulta en dicho centro.

El Servicio de Inspección de la Generalitat Valenciana ha abierto un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de la muerte de la pequeña, que ingresó a las 16:52 de este jueves en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria.

La menor había sido atendida por la mañana en la clínica dental, según consta en el informe de Urgencias, para empastar unas caries y extraer un diente de leche. Al parecer, al volver a casa empezó a encontrarse mal y a vomitar, y más tarde se quedó dormida. Tras su traslado al hospital, los médicos trataron de reanimarla sin éxito y tan solo pudieron certificar la muerte.

Ante los hechos, Sanidad ha ordenado la suspensión de actividad de la clínica privada este mismo viernes a media mañana. Y, según la dentista que atendió a la menor, un lote defectuoso de anestesia podría ser el origen de este suceso. No obstante, la propia Conselleria no confirma este extremo.

Según ha informado la dentista en declaraciones a À Punt este viernes, la niña llegó en perfecto estado a la clínica y comenzó a encontrarse mal por la tarde. "No sabemos qué es lo que ha podido pasar. Están investigando si se debe a un lote defectuoso, pero no lo sabemos", ha dicho visiblemente afectada.

Apenas un par de horas antes del ingreso de la menor en el Hospital de la Ribera, a las 15.11 horas, otra niña de 4 años de edad acudió al mismo centro hospitalario con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. También había sido atendida por la mañana en la misma clínica dental.

Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde permanece ingresada.