La jueza pide a la Generalitat las imágenes de la llegada de Mazón al Cecopi la tarde de la dana para comprobar la hora

Imagen de la llegada de Mazón al Cecopi aportada por la Generalitat en febrero. Agència De Seguretat i Emergències

La jueza de la dana ha acordado requerir a la Conselleria de Emergencias para que remita al órgano judicial las imágenes en las que el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, aparece entrando en el Centro de Coordinación de Emergencias el 29 de octubre de 2024.

Un documento en el que consta su hora de llegada a las dependencias de l'Eliana, algo que quiere comprobar la magistrada.

En el auto, considera que esta diligencia es "relevante" en el "análisis del proceso de decisión por parte de la consellera" investigada, dada las funciones "directivas y de coordinación" que tiene atribuidas el jefe del Consell, como indicó la Audiencia Provincial de Valencia en su auto del pasado 16 de octubre.

Funciones, afirma la jueza, que "no se pueden limitar a las que pudiera ejercitar presencialmente, sino que han de extenderse igualmente a las ejercidas de forma telefónica".

Fue la propia Generalitat la que reveló el pasado febrero un fotograma de esas imágenes captadas en el centro de l'Eliana. Con él quiso acreditar que la entrada de Mazón se produjo a las 20:28. La alerta a la población se había enviado a las 20:11, 17 minutos antes.

Este dato supuso un duro golpe en lo político para el presidente de la Generalitat, que había dicho anteriormente que llegó al Cecopi "pasadas las 19 horas". Un cambio de versión con el que en realidad pretendía salvarse en el ámbito judicial y desvincularse del envío de la alerta.

Ahora, la jueza quiere comprobar la hora.