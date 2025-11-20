La alcaldesa de Valencia afirma que el franquismo tuvo "lados positivos y negativos" y después rectifica: "Fue una etapa negra"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha afirmado este jueves, día en el que cumplen 50 años de la muerte de Franco, que el franquismo fue una etapa en la historia "que tiene sus lados positivos y sus lados negativos".

En una entrevista realizada por Carlos Alsina en su programa 'Más de uno' de Onda Cero, la primera edil ha defendido las infraestructuras hidráulicas realizadas durante la dictadura y las ha enmarcado como una consecuencia positiva que tuvo aquella etapa negra de la historia de España.

Unas declaraciones que ha matizado poco después tras la reacción inmediata de los grupos municipales de la oposición. "Fue una etapa negra de nuestro país, que merece superarse y mirar hacia adelante, teniendo muy claro lo que fue y condenando lo que fue", ha defendido Catalá posteriormente en un acto en el Ayuntamiento.

En este sentido, ha asegurado que a ella hablar de Franco no le "motiva cada mañana, me motiva hablar de Valencia y de lo que necesitan los valencianos".

Minutos después de estas declaraciones, Compromís ha criticado así el "ejercicio cínico de blanqueo del dictador Francisco Franco que ha hecho", al tiempo que lo ha enmarcado en la "carrera sin fin" de la primera edil "por liderar la extrema derecha".

"¿Cómo puede decir que una de las épocas más nefastas de la historia de España, con todavía miles de muertos en las cunetas y en fosas comunes sin identificar, fue una época con cosas buenas y malas? ¿Cómo puede hablar con esa indignidad de las supuestas cosas buenas?", ha reprochado la portavoz de la coalición en el Ayuntamiento, Papi Robles.

La edil ha afirmado que las de la alcaldesa son "unas declaraciones ofensivas y patéticas para una persona que se considera demócrata".

Por su parte, el PSPV ha anunciado que remitirá a la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática las declaraciones de la alcaldesa por considerar que suponen "apología de una dictadura".

El portavoz socialista en el consistorio, Borja Sanjuán, ha afirmado que Catalá "está intentando ser del agrado de Vox para una futura investidura" en la Generalitat y ha apuntado que "si cree que una dictadura es mejor que una democracia debería decírselo abiertamente a los valencianos".

Por su parte, la secretaria general del PSPV y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha mostrado su "asombro" por que "la alcaldesa de la tercera ciudad de España, de una ciudad abierta que ha mirado siempre al futuro, sea capaz de blanquear el franquismo de una manera tan repugnante".