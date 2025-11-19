El PSOE "no contempla" una moción de censura en Torrent: "No pactamos con Vox ni tampoco con tránsfugas"

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha asegurado este miércoles que "no hay sobre la mesa una moción de censura en Torrent" pese a que las informaciones apuntan a que en las últimas semanas los socialistas han reactivado las negociaciones para ello

Sin embargo, tal y como publicó este diario, PSOE, Compromís y un tránsfuga de Vox trabajaban en el Ayuntamiento de Torrent una moción de censura para arrebatarle la alcaldía al PP y desbancar así a Amparo Folgado del consistorio.

Pese a ello, Mascarell, ha asegurado que la formación socialista "ni avala ni contempla una moción de censura en el municipio".

"No hay sobre la mesa una moción de censura. El Partido Socialista ni pacta con la derecha ni avala a la extrema derecha", ha insistido en relación a las negociaciones con Compromís y el edil tránsfuga de Vox.

"Los socialistas ni pactan con Vox ni con tránsfugas, a diferencia del PP". Además, ha añadido que el PSOE firmó el Pacto Antitransfuguismo y ha aseverado que no se ha "abordado" esta propuesta de moción "en ningún foro del partido y de abordarse, claramente, nuestra propuesta será negativa".

Además, en cuanto al gobierno de la localidad, ha subrayado que los socialistas fueron los que ganaron las elecciones en Torrent y ha recalcado que, en estos momentos, "hay una sensación de inestabilidad total en un municipio afectado por la dana".

"Nos preocupa tremendamente la situación de desgobierno que sufre el municipio de Torrent. El pacto PP y Vox se ha demostrado inútil, incapaz, inepto para gobernar este municipio", ha dicho. Por contra, ha hecho hincapié en que "el que pacta con Vox es el Partido Popular".

Según Mascarell, es "cierto" que desde hace meses y ya desde antes del verano existe "el rumor de una posible moción de censura derivada de que hay una minoría en la ciudad de Torrent", uno de los municipios más afectados por la dana y de los más importantes.

Sin embargo, y aunque ha subrayado que el pacto de PP y Vox "ha resultado ineficaz", ha reiterado que "no hay pacto en este sentido; no haya moción de censura ni el Partido Socialista va a avalar ni va a pactar una moción de censura con Vox".

Gobierno en Torrent

Conviene recordar que, a pesar de que el PSPV fue la fuerza más votada en las pasadas elecciones municipales, no logró hacerse con la vara de mando.

El Partido Popular y Vox alcanzaron un acuerdo para gobernar en coalición con Amparo Folgado al frente de la corporación local. Los nueve concejales populares y los cuatro de Vox sumaron mayoría absoluta en un pleno que conforman un total de 25 ediles.

La salida de Guillermo Alonso del Real, sin embargo, dejó a los populares con 12 apoyos frente a los 12 de la oposición que conforman PSOE y Compromís. Y el tránsfuga de Vox pasó a ser la llave de cualquier votación; se convirtió en un actor clave para la gobernabilidad lo que restaba de legislatura.

Amparo Folgado. EE

Una posición de debilidad ante la que el PSOE no se ha quedado de brazos cruzados. Con una población que supera los 90.000 habitantes, Torrent desempeña un papel clave en el mapa electoral de l'Horta Sud.

Según fuentes del partido consultadas por EL ESPAÑOL, los socialistas llevan meses manteniendo conversaciones con el concejal tránsfuga de Vox con la intención de que pudiera prosperar una moción de censura y dar un vuelco al tablero político que dejaron las últimas elecciones locales.

"Al partido le viene bien tumbar un gobierno en una gran ciudad como Torrent; después de Valencia es el municipio más poblado. Podríamos recuperar una gran alcaldía del área metropolitana", advirtieron fuentes a este periódico.