Pérez Llorca se reúne con Catalá momentos antes de presentar su candidatura a suceder a Mazón: "La apuesta es clara"

Este miércoles, el síndic del PP en Les Corts y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha reunido a primera hora de este miércoles con la alcaldesa de Valencia y líder de la formación en la ciudad, María José Catalá.

El encuentro entre ambos se ha producido momentos antes de acudir a Les Corts a mantener una reunión con el grupo 'popular' antes de registrar su candidatura a president este miércoles.

En declaraciones a los medios tras la reunión, que no estaba prevista en agenda, Pérez Llorca ha manifestado que con Catalá "siempre las reuniones van bien" y ha asegurado que en el encuentro han conversado "de muchos asuntos".

Entre ellos, han tratado la presentación de su candidatura a president de la Generalitat. "Evidentemente, el asunto que está en cuestión y que está en relieve ahora", ha señalado.

Por su parte, Pérez Llorca asegura que sabe que cuenta "con el respaldo y el apoyo y el cariño de la alcaldesa de Valencia", que para él es "muy importante".

Preguntado por si cuenta ya con el respaldo de Vox, Pérez Llorca ha considerado que en estos asuntos "lo importante es ser prudentes y tratar las cosas midiendo bien los tiempos".

Además, en cuanto a la formación liderada por Santiago Abascal, ha señalado que "siempre" ha notado "un sentido de la responsabilidad muy importante".

"La apuesta es clara"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha mostrado su firme apoyo a la candidatura de Pérez Llorca a la Presidencia de la Generalitat Valenciana.

Ante los medios, ha asegurado que ella ha sido "la primera persona que ha firmado" la candidatura de Pérez Llorca a la Presidencia de la Generalitat. "Con lo cual, la apuesta es clara", ha subrayado

Todo ello, ha apuntado, "sabiendo en el contexto que está la Comunitat Valenciana y sabiendo que lo prioritario en estos momentos es la reconstrucción" tras la dana del pasado año. "Y mientras se siga en esa dinámica, el acuerdo se va a alcanzar", ha garantizado.