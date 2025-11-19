Nando Pastor, nuevo portavoz del PP en Les Corts Valencianes en sustitución de Pérez Llorca tras la remodelación del grupo

Nando Pastor será el nuevo portavoz del PP en Les Corts Valencianes en sustitución de Juanfran Pérez Llorca. Así lo ha anunciado el candidato a la presidencia de la Generalitat este miércoles en una reunión del grupo parlamentario.

Pastor sonaba como síndic desde ayer martes, tal y como publicó EL ESPAÑOL. Pero su nombramiento no había sido confirmado todavía a la espera de que fuera comunicado a todos los diputados.

La salida de Pérez Llorca conlleva una remodelación del grupo que ha sido abordada con rapidez y con unos cambios mínimos. Así, Pastor lo sustituye a él y las portavocías adjuntas (Laura Chulià, Nieves Martínez y Salvador Aguilella) se mantienen.

Con ello se respetan, asimismo, los equilibrios territoriales. Los representantes del PP en la Mesa de Les Corts son todos de la circunscripción de Valencia, por lo que la portavocía del grupo era lógico que siguiera recayendo en alguien de Alicante.

Pastor ha sido el diputado encargado de los asuntos de Transparencia en el Parlamento valenciano. Esta legislatura forma parte de las comisiones de Economía y Presupuestos, Obras Públicas e Infraestructuras y Medio Ambiente.

Además, ha sido el portavoz del PP en la comisión de investigación de la dana. De hecho, fue quien interrogó a Carlos Mazón la semana pasada.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.