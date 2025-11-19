Pérez Llorca, tras registrar su candidatura a la Generalitat: "Me siento capaz y capacitado de sacar esto adelante"

Juanfran Pérez Llorca ha registrado oficialmente este miércoles en Les Corts su candidatura a la presidencia de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón.

El portavoz del PP en el Parlamento valenciano y secretario general del partido ha comparecido a continuación ante los medios para anunciar el registro. Lo ha hecho acompañado del nuevo portavoz popular en Les Corts, Nando Pastor.

Pérez Llorca ha argumentado su decisión: "Me siento capacitado y capaz de sacar esto adelante". Una afirmación con la que ha querido dejar claro que el paso adelante lo da convencido, sin tutelas y, si todo sale bien, con la puerta abierta a repetir como candidato en 2027.

El aspirante del PP ha dejado muchos mensajes en su comparecencia pública, en la que ha marcado perfil propio. De esta manera, ha apelado a la "unidad del partido" y a los apoyos internos con los que cuenta en el PP de la Comunitat Valenciana.

Aunque ha señalado que ha recibido la "encomienda" de Alberto Núñez Feijóo de presentarse a la investidura, ha remarcado que si hace "esto" es porque cuenta con "el apoyo absoluto de todos los diputados" y que siente "el respaldo de todo el PPCV". Un partido, ha añadido, al que conoce "bien".

De hecho, la primera firma en su candidatura ha sido la de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Se ha reunido con ella en el Ayuntamiento esta mañana antes de acudir a Les Corts en una manera de escenificar el tándem.

Una imagen importante dado que Catalá es la favorita de Feijóo como candidata en 2027 y también trató de que lo fuera ahora. Algo que ella no quería. Su intención es permanecer en la alcaldía, tanto ahora como de cara a las autonómicas.

Pérez Llorca ha indicado que considera que le corresponde al PP, "por responsabilidad", presentar a un candidato a la presidencia y que su objetivo principal es "seguir trabajando en la reconstrucción" tras la dana.

"No veo dudas de acuerdo"

Para ello, ha dicho, es necesaria la "estabilidad" y, por tanto, una nueva investidura. El candidato popular ha detallado que no hay todavía ningún acuerdo firmado con Vox, cuyos votos serán necesarios en el pleno que se celebrará la semana que viene.

"Presento esta candidatura sin firmar ningún acuerdo de gobierno, creo que no toca ahora", ha comentado Pérez Llorca. "No he encontrado nada que me haga dudar de la responsabilidad de Vox. Por eso me presento. No veo dudas en que podamos llegar a acuerdo", ha agregado.



En las conversaciones que han mantenido, ha apuntado, ha visto "mucha cordialidad" y "sentido de la responsabilidad". "No me preocupa la firma de un documento. No es relevante eso. No es vital firmar un acuerdo. Si Vox lo exige lo valoraré", ha afirmado.

En cuanto a si puede influir el contexto nacional y las tensiones entre Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, por la precampaña de las elecciones en Extremadura, ha subrayado: "Me fío mucho de mi partido y estoy tranquilo".

En cuanto a su interinidad, ha respondido de manera irónica: "Si ustedes conocen a un político que no sea interino levanten la mano". "Cada cosa a su tiempo. Estamos en un proceso de investidura y lo más importante es la reconstrucción", ha destacado.

Aunque el acuerdo con Vox se encuentra prácticamente cerrado -por este motivo ha registrado su candidatura-, los flecos se pueden seguir concretando hasta el pleno de investidura. La previsión es que éste se celebre a partir del miércoles 26, y ahí será cuando Vox tenga que votar a favor.

Durante los siguientes días se publicará el nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y será ese el momento en el que Carlos Mazón deje de estar en funciones y Pérez Llorca sea oficialmente presidente de la Generalitat.

A continuación se producirá la jura y la toma de posesión. Esta última podría ser ya la siguiente semana, sobre el 1 de diciembre.

Las conversaciones entre Pérez Llorca y la dirección nacional de Vox han sido constantes desde que Génova decidiera que era su apuesta para sustituir a Mazón. Las negociaciones, que se han llevado de manera discreta, han avanzado a buen ritmo desde el principio.