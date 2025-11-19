Jorge Escoto, podólogo, sobre el peligro de usar tacones: el 54% de las mujeres sufren rozaduras y el 78% metatarsalgias

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) ha advertido de que abusar de la moda de los zapatos de punta estrecha y los transparentes puede causar hasta más de diez dolencias en los pies.

Usar tacones puede conllevar desde deformidades óseas, problemas circulatorios, dermatitis, infecciones y hasta eccemas, entre otros.

Hasta el 78% de las mujeres que usan este tipo de calzado ha experimentado metatarsalgias (dolor en el antepié) y el 54% ha sufrido rozaduras, según un estudio publicado en 2015.​

"Seguir las tendencias en moda no debería ir reñido con la salud podal. Si bien cada vez más firmas apuestan por tacones más respetuosos, siguen manteniéndose las punteras estrechas y los calzados transparentes que pueden ser muy dañinos para los pies", explica en un comunicado Jorge Escoto, podólogo y miembro de la junta directiva del ICOPCV.

"El problema es que muchas personas no son conscientes del precio que pagan por calzar acorde a las tendencias, y uno de los propósitos de los profesionales de la Podología es informar y concienciar sobre ello", agrega Escoto.

Por lo que se refiere a los zapatos de punta afilada, estos acarrean deformidades en los dedos como juanetes, dedos en garra o martillo, así como en las zonas donde el zapato roza o aprieta más porque aparecen callos y durezas.

También suelen provocar dolor y molestias en la parte delantera del pie: las llamadas metatarsalgias; sensación de ardor o entumecimiento por compresión de nervios, que resulta en un neuroma de Morton o problemas circulatorios.

La presión constante puede dificultar la circulación sanguínea y provocar hinchazón o sensación de tener el pie frío, principalmente la zona digital, según afirman desde la entidad.

Imagen de una consulta de Podología. ICOPCV

Además, el Colegio Oficial de Podología cita alteraciones posturales ya que, de modo "compensatorio por el dolor o la incomodidad", la persona puede alterar o modificar su forma de caminar, lo que afecta a rodillas, caderas y espalda e infecciones o problemas de la piel.

Los expertos advierten de que hay mayor riesgo de que aparezcan ampollas, uñas encarnadas o infecciones por hongos, como consecuencia de la falta de ventilación, roce y presión continuadas, en calzados transparentes fabricados en un material de plástico sin transpirabilidad.

No obstante, también apuntan que las bailarinas mesh (de malla o red), si bien favorecen la ventilación, "suelen ser excesivamente planas", lo que puede causar fascitis plantar.