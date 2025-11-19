El ingeniero que iba a encauzar el barranco del Poyo alerta sobre el estado de la presa de Forata: "Está sola y necesita ayuda"

"La presa de Forata está muy sola y necesita ayuda, lo pasó muy mal y los ingenieros de la Confederación Hidrográfica del Júcar, peor. No podemos dejar que lo soporte sola", asegura Javier Machí.

Así de contundente se muestra el decano de la Demarcación Comunidad Valenciana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sobre el grave estado en el que se encuentra la infraestructura hidráulica. Y es que, aunque el 29 de octubre de 2024 "funcionó", el experto ve necesario replantear su utilidad.

Así lo ha manifestado Machí en su ponencia 'Problemática y soluciones de futuro', incluida en la jornada 'Se sabía y se ignoró. Y ahora ¿qué?', celebrada este martes en la sede de la institución colegial.

Para el ingeniero que iba a encauzar el barranco del Poyo en un plan de siete proyectos hace más de una década, "está clarísimo" que no se puede dejar que Forata "tenga que soportar todo el peso".

Tomando como referencia el mismo proyecto que redactó en Typsa junto a otros expertos e instituciones, asegura que es necesario realizar muchas actuaciones junto a las de la presa de Forata.

Se pueden hacer, "teniendo en cuenta el río Buñol, los barrancos que bajan desde Turís, Montserrat, Montroy y aguas arriba, incluso hasta Utiel", actuaciones como "zonas de laminación, de manera que la punta de velocidad, la punta de caudal, no llegue a donde más daño pueda hacer".

Tras la tragedia del 29 de octubre de 2024, "sabemos por dónde ha hecho más daño el agua y con qué fuerza", lo que se puede utilizar para desarrollar una política de ordenación del territorio "más adecuada a la problemática" actual.

Pero con la vista puesta en la presa, recuerda su importancia capital. "De no ser por Forata, hubieran bajado alrededor de otros 1.000 metros cúbicos más hacia localidades como Montroy, Real, Llombai, Alfafar, Carlet, Alcudia,... Hubiera sido un desastre total", destaca.

Presa de Forata. CHJ

Como posibles soluciones ante inundaciones, que advierte que son un problema cada vez más común, el ingeniero pone como ejemplo iniciativas llevadas a cabo en Francia, entre otras barreras de protección.

De los cuatro ejemplos que subraya, destaca, en concreto, el de Arlés, donde se han creado entes especiales para controlar diques y su adecuado mantenimiento.

Proyectos de 2010

En esta línea el experto vuelve a los siete proyectos que estaban previstos en 2010 en el entorno de la zona afectada por la barrancada.

En su opinión, de haberse ejecutado, habría habido un efecto de "laminación" y "parece lógico que esto no hubiera" pasado, al existir, entre otras cuestiones, zonas de retención de cabecera.

"La obra estaba aprobada. Lo teníamos ganado por 240 millones de euros. Ahí entraban las siete obras que teníamos previstas para la rambla del Poyo y su entorno. Pero el Gobierno nunca puso el dinero", declaró el pasado mes de enero el ingeniero a EL ESPAÑOL.

"El agua sí habría rebosado con los 3.500 metros cúbicos por segundo que se calculan que llegó a llevar el barranco. Pero apenas habría tenido impacto en los núcleos urbanos. Habría inundado, sobre todo, zonas rurales", aseguró sobre unas obras que, a su juicio y el de muchos expertos, habría salvado vidas.

"La ingeniería sirve"

El decano reivindica que "la ingeniería vale, la ingeniería sirve" y aboga por que exista "una cultura del riesgo" y "una gobernanza entre las distintas administraciones para desarrollar los proyectos y controlar cómo se tienen que hacer y mantener en un futuro".

"Sabemos por dónde va el agua, ahora sabemos por dónde ha hecho más daño, con qué fuerza, más velocidad, más altura. Podemos utilizar eso para desarrollar una política de ordenación más adecuada a la problemática que tenemos", recalca.