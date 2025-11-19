Las emprendedoras valencianas Diana de Arias y Sandra Bombillar, ganadoras la IX edición de GIRA Mujeres

Las valencianas Diana de Arias, con su proyecto 'Decedario', y Sandra Bombillar, con 'Populāre', han sido proclamadas ganadoras de la IX Edición de GIRA Mujeres, el programa de formación y apoyo al emprendimiento impulsado por Coca-Cola.

El anuncio tuvo lugar en el acto de clausura celebrado en Madrid, justo un día antes del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, y contó con la participación de Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, y Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España.

En cuanto a las propuestas valencianas ganadoras, el proyecto 'Decedario', impulsado por Diana de Arias, es una iniciativa educativa y social que combina neurociencia, tecnología y juego para el entrenamiento cognitivo.

Se trata de una propuesta que ha llegado a más de 150.000 personas en España y Latinoamérica, a través de la mejora del aprendizaje, la salud y la inclusión mediante un enfoque accesible y lúdico.

Por su parte, 'Populāre', la idea presentada por Sandra Bombillar, plantea una nueva forma de activar espacios en desuso mediante una regeneración arquitectónica, cultural y social basada en la sostenibilidad y el cuidado del territorio.

A través de sistemas modulares respetuosos con el entorno, el proyecto busca reactivar viviendas rurales y acompañar a quienes deciden establecerse en estas zonas.

En la categoría 'Tengo un negocio', junto a Decedario, también fue premiada la navarra Ana Martínez con su proyecto 'Yenxa'. En la categoría 'Quiero emprender', además de Populāre, resultó ganadora la gallega Valeria Lavorato con su propuesta 'Orvallo Tech'.

Diana de Arias durante la gala. EE

En esta novena edición se presentaron 451 proyectos, de los cuales se seleccionaron 10 finalistas. De ellos, un jurado experto eligió a las cuatro ganadoras.

Todas las finalistas han recibido una mentoría de cuatro meses impartida por Impact Hub, mientras que las ganadoras han obtenido un premio de 8.000 euros en capital semilla, tres meses de aceleración de negocios y una formación especializada en ESIC.

Casi 1.000 participantes

En total, 886 mujeres de 268 pueblos y 153 ciudades españolas han participado en esta edición de GIRA Mujeres. Las participantes se dividieron entre quienes deseaban emprender desde cero y quienes ya tenían un negocio en marcha y buscaban consolidarlo.

En conjunto, recibieron 14.428 horas de formación destinadas a reforzar sus competencias emprendedoras, así como su empoderamiento y confianza personal.

Tras casi diez años de trayectoria y más de 23.000 mujeres formadas, GIRA Mujeres ha puesto especial énfasis en esta edición en la educación financiera, uno de los principales desafíos detectados entre las emprendedoras.

Barreras financieras

Por su parte, un estudio cualitativo realizado con entidades colaboradoras como Dona Activa, AlmaNatura, Impact Hub, Nantik Lum y Autónomas por la Igualdad revela que, aunque las participantes llegan con ideas firmes y motivación, muchas se sienten inseguras al enfrentarse a una gestión económica.

Según Dona Activa, las finanzas continúan siendo un terreno que muchas mujeres perciben como ajeno. Con frecuencia, la idea de negocio surge del propósito y la creatividad, mientras que la gestión económica se entiende como una barrera.

Según apuntan, las barreras financieras más comunes incluyen la dificultad para realizar estimaciones de gastos e ingresos, comprender balances y cuentas de resultados, planificar la amortización de inversiones y asumir endeudamiento estratégico mediante créditos o microfinanciación.

La formación impartida ha abordado cuestiones clave como la planificación económica, la construcción de modelos financieros, la gestión de costes o la inversión sostenible.

En el ámbito rural, esta capacitación cobra aún más relevancia, ya que el emprendimiento femenino actúa como motor social y económico.