La alcaldesa de Torrent, sobre la moción de censura que impulsa el PSOE y un tránsfuga de Vox: "Solo les interesan los sillones"

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado (PP), ha censurado este miércoles que al PSOE "solo le interesen los sillones y los sueldos". Una dura crítica que se produce después de haber trascendido que los socialistas negocian con Compromís y un tránsfuga de Vox una moción de censura para arrebatarle la alcaldía del municipio a los populares.

"Es una falta de respeto a la decisión que tomaron todos los torrentinos en las elecciones de 2023, que pidieron un cambio de gobierno", ha sostenido la actual primera edil de este municipio de l'Horta Sud. Hasta entonces, conviene recordar, gobernaba el PSPV de Jesús Ros, de quien ha dicho que "se hace el despistado".

"Por la puerta de atrás intentan robar una vara de mando porque solo les interesan los sillones y los sueldos, no que se trabaje por la recuperación del municipio de Torrent", ha señalado en relación a los trabajos de reconstrucción que encara la localidad tras la dana sufrida el 29 de octubre de 2024.

Para Folgado, "esto supone paralizar muchos proyectos y generar inseguridad para todos los torrentinos que no es justa" ha añadido tras señalar al exalcalde del municipio, Jesús Ros, como autor "de todos los movimientos de asalto al poder".

En este sentido, la popular ha advertido que los socialistas tendrán que explicar a sus votantes por qué ponen líneas rojas a Vox para pactar cualquier medida y, sin embargo, no lo hacen para negociar una moción de censura con tal de obtener una alcaldía. "Es una contradicción enorme, porque esta persona hasta hace un año estaba en Vox", ha zanjado.

Cabe apuntar que los socialistas llevan negociando esta moción de censura desde hace meses. Pero con mayor intensidad, desde el pasado mes de mayo, cuando el gobierno local se quedó en minoría tras la salida de Vox del entonces concejal Guillermo Alonso del Real, quien pasó al grupo de no adscritos.

Con su baja del partido, Alonso del Real dejó el gobierno local que integran PP y Vox con 12 apoyos frente a los 12 de la oposición que conforman PSOE y Compromís. Y él pasó a ser la llave de cualquier votación; se convirtió en un actor clave para la gobernabilidad de lo que restaba de legislatura.

Una posición de debilidad ante la que el PSOE no se ha quedado de brazos cruzados. Con una población que supera los 90.000 habitantes, Torrent desempeña un papel clave en el mapa electoral de l'Horta Sud.

Folgado, preguntada por qué pueden haberle ofrecido los socialistas al tránsfuga de Vox para conseguir su hipotético apoyo ante una moción de censura que incluso ya ha sido confirmada por Compromís, ha asegurado que lo desconoce.

"No sé qué le pueden haber ofrecido ni entiendo por qué Torrent tiene que ser moneda de cambio. Confío en que el señor Alonso mantenga un mínimo del criterio que creo que sí que tiene", ha señalado.

Congreso del PSPV local

Asimismo, ha señalado la debilidad de Ros a la interna en su partido y la división que existe actualmente en el PSPV de Torrent: "Ros se ha visto debilitado y ha hecho un movimiento para volver a tomar la vara de mando tras no aceptar que su tiempo ya ha acabado porque en 2023 los ciudadanos se lo dijeron claro".

A pesar de que el PSPV fue la fuerza más votada en las pasadas elecciones municipales, lo cierto es que no logró hacerse con la vara de mando.

Este fin de semana, tuvo lugar el congreso local del PSPV que habría servido también como factor añadido para que los socialistas decidieran mover ficha. Un cónclave que enfrentó a Trini Castelló y Nati Fajardo tras no lograr una candidatura de consenso.

Fajardo, considerada candidata oficialista y del sector del exalcalde Jesús Ros, ganó por tan solo dos votos. Y aunque se trata de una pírrica victoria, Ros habría hecho valer la victoria a la interna como aval de cara a ejecutar un pacto con un ex de Vox para tratar de recuperar la alcaldía.

"Al partido le viene bien tumbar un gobierno en una gran ciudad como Torrent; después de Valencia es el municipio más poblado. Podríamos recuperar una gran alcaldía del área metropolitana", advertían fuentes a este periódico este martes.