El alcalde socialista de Cervera del Maestre (Castellón), Adolf Sanmartín, investigado por un supuesto delito electoral

El alcalde socialista de la localidad castellonense de Cervera del Maestre, Adolf Sanmartín, además de un concejal del municipio, se encuentra bajo investigación por un supuesto delito electoral.

Según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs (Castellón) ha abierto una causa por un supuesto delito electoral en la que hay cuatro personas investigadas, entre ellas el alcalde del municipio

El procedimiento, que nació a raíz de la denuncia de un particular en el año 2023, se encuentra en fase de instrucción y el juzgado está practicando diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

Cabe destacar que el denunciante es uno de los cuatro investigados en el procedimiento.

Radio Castellón Cadena Ser, que ha adelantado la noticia, ha revelado que existe un informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón en el que se detalla cómo se procedió.

En él, la Policía apunta que en la comisión de estos hechos existía "una clara jerarquía y reparto de tareas, siendo Adolf Sanmartín el líder, encargado de captar los votos aprovechando su figura de autoridad para convencer a las víctimas".

Adolf Sanmartín

El alcalde socialista investigado nació en Vinaròs en 1963 y es un historiador, docente y político licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona y doctor en Historia Contemporánea por la Universitat de València

En el terreno político, Sanmartín milita en el PSPV-PSOE, formación en la que ha ocupado responsabilidades orgánicas en las comarcas de Els Ports y el Maestrat.

Su actividad institucional comenzó en el ámbito autonómico, desempeñándose como diputado en Les Corts Valencianes durante dos legislaturas, entre 2003 y 2011, año en el que fue elegido alcalde de Cervera del Maestre, cargo que ha ocupado durante cuatro legislaturas.

Además de su participación en política, Sanmartín ha formado parte de órganos como el consejo de administración de Aerocas, la empresa pública gestora del aeropuerto de Castellón.