El PSOE valenciano denunciará a Mazón en la Fiscalía por un delito de falso testimonio en la comisión del Congreso

El presidente de la Generalitat valenciana en funciones Carlos Mazón comparece este lunes en la comisión de investigación de la dana del Congreso en Madrid. Efe / Zipi

El PSOE valenciano (PSPV) ha anunciado este martes que presentará una querella contra el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, "por haber faltado a la verdad" en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la dana.

Según ha informado el grupo socialista en un comunicado, la denuncia se presentará ante la Fiscalía por delito de falso testimonio.

A juicio del PSPV, Mazón "no solo eludió las preguntas, como ya hizo en les Corts Valencianes, sino que fue más allá, faltando a la verdad en muchas de las afirmaciones que hizo ante la comisión, lo que implica la presunta vulneración del artículo 502 apartado 3 del Código Penal".

Durante su comparecencia, el jefe del Consell en funciones reconoció que el día de la dana pudo haber alguna llamada que no escuchó. En concreto, sobre la que le hizo la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, a las 19:10, indicó que no la oyó porque tenía el móvil "en la mochila".

El president en funciones defendió que Pradas "nunca se negó a mandar el mensaje" (ES-Alert) ni le "solicitó consulta para que mandara" porque eso no le "corresponde" a él y "ni siquiera a ella autorizarlo".

Asimismo, declaró que a las 19:43 de la tarde del 29-O no "sabía que había gente que se estaba ahogando" y que "no hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada".

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, aseguró este lunes que si Mazón no sabía lo que pasaba la tarde de la dana es porque o es "un inútil" o "idiota".

La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, le acusó "mentir" en la comisión de investigación del Congreso y avanzó que "probablemente acabará en un juzgado".

En declaraciones al programa Mañaneros 360 de La 1, la ministra indicó que la comparecencia de Mazón en la Cámara Baja fue "todo mentira". "Que vaya a la jueza y se lo cuente, porque este relato a la opinión pública ya no le cala nada", zanjó.

Cuestionada por la frase del hasta entonces presidente de "es imposible informar de lo que no sabe", Morant afirmó que "si no lo sabes es porque eres ya inútil, idiota. Es que ya no hay palabras, es que es imposible que siga defendiendo eso".

También criticó la "dimisión fake" de Mazón al frente de la Generalitat y quiso recordar que sigue aforado y como líder del PPCV.

"Al final será la justicia quien dirimirá entre las distintas versiones cuál es la verdadera. Pero es que no es solo él, es que nos han mentido todos", sostuvo, en referencia al Consell.