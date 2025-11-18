El PSOE prepara una moción de censura en la ciudad de Torrent con un tránsfuga de Vox para arrebatarle la alcaldía al PP

PSOE, Compromís y un tránsfuga de Vox ultiman en el Ayuntamiento de Torrent una moción de censura para arrebatarle la alcaldía al PP y desbancar así a Amparo Folgado, alcaldesa actual del municipio que ostenta la vara de mando desde 2023 gracias a un pacto con el partido de Santiago Abascal.

Los socialistas, tal y como ha adelantado Levante EMV, han reactivado en las últimas semanas unas negociaciones que, en realidad, venían produciéndose desde antes del verano. La operación, sin embargo, quedó congelada durante unos meses.

Pero ahora, con el escenario político local nuevamente en ebullición, el PSPV de Jesús Ros ha vuelto a mover ficha -esta vez de una forma más discreta- para lograr su objetivo.

No en vano, el gobierno local se encuentra en minoría desde que el pasado mes de mayo el entonces concejal de Vox Guillermo Alonso del Real abandonara las siglas del partido y pasara al grupo de no adscritos.

Conviene recordar que, a pesar de que el PSPV fue la fuerza más votada en las pasadas elecciones municipales, no logró hacerse con la vara de mando.

El Partido Popular y Vox alcanzaron un acuerdo para gobernar en coalición con Amparo Folgado al frente de la corporación local. Los 9 concejales populares y los 4 de Vox sumaron mayoría absoluta en un pleno que conforman un total de 25 ediles.

La salida de Alonso del Real, sin embargo, dejó a los populares con 12 apoyos frente a los 12 de la oposición que conforman PSOE y Compromís. Y el tránsfuga de Vox pasó a ser la llave de cualquier votación; se convirtió en un actor clave para la gobernabilidad lo que restaba de legislatura.

Una posición de debilidad ante la que el PSOE no se ha quedado de brazos cruzados. Con una población que supera los 90.000 habitantes, Torrent desempeña un papel clave en el mapa electoral de l'Horta Sud.

Según fuentes del partido consultadas por EL ESPAÑOL, los socialistas llevan meses manteniendo conversaciones con el concejal tránsfuga de Vox con la intención de que pudiera prosperar una moción de censura y dar un vuelco al tablero político que dejaron las últimas elecciones locales.

El congreso del PSPV

Otro factor que habría hecho mover ficha a los socialistas es, precisamente, el congreso que ha tenido lugar este fin de semana en Torrent y que enfrentó a Trini Castelló y Nati Fajardo tras no lograr una candidatura de consenso.

Fajardo, considerada candidata oficialista y del sector del exalcalde Jesús Ros, ganó por tan solo dos votos. Y aunque se trata de una pírrica victoria, habría servido a la interna como una demostración de fuerza y un aval de cara a ejecutar un pacto con un ex de Vox para tratar de arrebatar la alcaldía.

"Al partido le viene bien tumbar un gobierno en una gran ciudad como Torrent; después de Valencia es el municipio más poblado. Podríamos recuperar una gran alcaldía del área metropolitana", advierten fuentes a este periódico.