Pérez Llorca registrará este miércoles su candidatura a la Presidencia y nombrará nuevo portavoz en Les Corts

Juanfran Pérez Lorca registrará este miércoles su candidatura a la Presidencia de la Generalitat, según confirman fuentes de su entorno.

Era la fecha prevista debido a que se pretendían apurar los plazos, tal como ha informado EL ESPAÑOL. El secretario general del PPCV quería presentar su nombre una vez tuviera asegurado el apoyo de Vox, algo que está claro ya salvo un vuelco de última hora.

Este miércoles también está prevista la remodelación del grupo parlamentario de Les Corts. Pérez Llorca, que actualmente es portavoz, ha convocado una reunión por la mañana para anunciar la remodelación.

El diputado Nando Pastor suena como nuevo síndic, según fuentes populares. Desde el entorno de Pérez Llorca no lo confirman, pues será él quien lo anuncie en el grupo.

El registro de la candidatura a la Presidencia significa que el acuerdo con Vox se encuentra cerrado, aunque los flecos se pueden seguir concretando hasta el pleno de investidura. La previsión es que éste se celebre a partir del miércoles 26, y ahí será cuando Vox tenga que votar a favor.

Durantes los siguientes días se publicará el nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y será ese el momento en el que Carlos Mazón deje de estar en funciones y Pérez Llorca sea oficialmente presidente de la Generalitat.

A continuación se producirá la toma de posesión, que podría ser ya la siguiente semana, sobre el 1 de diciembre.

Las conversaciones entre Pérez Llorca y la dirección nacional de Vox han sido constantes desde que Génova decidiera que era su apuesta para sustituir a Mazón. La semana pasada se produjo una reunión de la que dio cuenta él mismo a través de la red social X.

Las negociaciones, que se han llevado de manera discreta, han avanzado a buen ritmo desde el principio. Si hay un elemento distorsionador, éste sólo es el de las tensiones que pueden vivir ambas formaciones a nivel nacional por la campaña de las elecciones en Extremadura.

Ahora solo habrá que comprobar la concreción de las cesiones del PP y la puesta en escena del pacto. Como ha informado este periódico, el formato -en este momento y con todo abierto a cambios- apunta a ser similar al de la propia investidura de Mazón.

Es decir, sin foto conjunta, sin apretón de manos y sin firma de documento. Todo se limitaría, en principio, a compromisos públicos que Pérez Llorca asumiría en su discurso de investidura.