La jueza de la dana pide las grabaciones de Mazón en las comisiones de investigación del Congreso y de Les Corts

El presidente de la Generalitat valenciana en funciones Carlos Mazón junto a la presidenta de la comisión, Carmen Martínez Ramírez comparece en la comisión de investigación de la dana del Congreso en Madrid. Efe / Zipi

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la dana pide las grabaciones completas de las comparecencias de Mazón en las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados y de Les Corts Valencianes, a petición de la acusación que ejerce la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024.

La instructora ha requerido a las dos cámaras que se remitan las intervenciones del presidente de la Generalitat en funciones "a la mayor brevedad"; las que tuvieron lugar los días 11 y 17 de noviembre.

Estas declaraciones se sumarán ahora al procedimiento en el que se investiga la gestión de las inundaciones que dejaron 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

La jueza justifica la decisión, adoptada en una resolución de este martes, en que el auto de 16 de octubre de 2025 de la Audiencia Provincial de Valencia señalaba la pertinencia de las diligencias destinadas "a esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión del Cecopi en la tarde del 29 de octubre de 2024".

En este se explicaba que "el presidente ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana, y que tiene atribuidas -art. 1 de la Ley 5/1983 de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano- funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell".

Según señala la magistrada en su auto, en la comparecencia de Mazón ante la comisión del Congreso "se vierten diversas aseveraciones que no se corresponden con el contenido de la instrucción".

Y precisa que "no es lo mismo llamadas canceladas -el receptor no las admite-, que llamadas perdidas". Al respecto, agrega que se aportó por la exconsellera investigada Salomé Pradas llamadas al presidente "que fueron canceladas a las 16:29, 19:10 y las 19:36 horas".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.