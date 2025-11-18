Confirmado por Óscar Puente: el AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada para evitar colapsos

El tren de alta velocidad entre Valencia y Madrid es uno de los servicios de movilidad más utilizados por los valencianos para desplazarse a la capital a lo largo del año.

Pues bien, tal y como anunció este pasado lunes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la línea ferroviaria de alta velocidad contará con una nueva estación que "evitará entrar en Madrid si no es necesario".

Esta también se incluirá en el trayecto entre Valencia y la capital de España. Se trata de la nueva estación de Parla, un anuncio que hizo oficial Puente en un desayuno informativo de Europa Press.

Además, avanzó un plan para incrementar hasta los 350 kilómetros por hora la velocidad de los trenes en la red ferroviaria española de alta velocidad, sólo comparable en todo el mundo a las prestaciones de la red china.

También en el desayuno informativo, el ministro avanzó que el plan comenzará en la línea Madrid-Barcelona, donde en breve se empezarán a ejecutar las obras de renovación para conseguirlo.

En cuanto a la estación de Parla, el Ministerio reconoce que todavía debe analizar el impacto sobre Cercanías, la capacidad del nudo de Torrejón de Velasco o la "captación potencial de usuarios". La finalidad principal es evitar los colapsos que se generan en los desplazamientos a la capital.

La nueva estación madrileña se situará muy próxima a la parada de Cercanías de Parla Norte y será la cuarta de alta velocidad con la que cuenta la Comunidad de Madrid. Actualmente están en funcionamiento la de Chamartín y Atocha, en breve se sumará la vía en la Terminal 4 de Barajas y después la de Parla anunciada este lunes. Plan del AVE

Por otro lado, en cuanto al plan presentado por Puente, el trayecto se realizará en menos de dos horas, al pasar de los 300 kilómetros por hora actuales a los 350 kilómetros en los que operará próximamente, gracias a unas nuevas traviesas aerodinámicas.

El ministro trasladó que las actuaciones suponen "un nuevo punto de partida" en el transporte en España, esperando una nueva inversión de 60.000 millones de euros en los próximos cuatro años, entre trenes, carreteras, puertos y aeropuertos.

Entre esta inversión se encuentra la introducción de esas traviesas aerodinámicas, que reduce en un 21% la carga aerodinámica que generan los trenes a su paso por las vías y, por tanto, impide que a esas velocidades el balasto suba e impacte contra los bajos de los trenes.

"Permite una velocidad un 12% superior con la misma carga aerodinámica y esto hace que una velocidad de 330 kilómetros por hora con esta aerotraviesa, en términos reales, equivalga con las condiciones actuales a una velocidad de 370 kilómetros por hora si colocamos esa traviesa", ha explicado.

El plan incluye una conexión de Madrid Chamartín con Barcelona, sin pasar por Atocha, así como la nueva estación de alta velocidad en Parla, al sur de Madrid, con el objetivo de que los viajeros puedan ir desde Andalucía a Barcelona haciendo un intercambio en esa estación y sin tener que entrar a la capital