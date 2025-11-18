Cesa a petición propia Rosa Tourís, la interlocutora del Gobierno valenciano con las víctimas de la dana

Rosa Tourís, directora general de Prevención de Incendios e interlocutora de la Generalitat Valenciana con las víctimas de la dana, abandonará el Gobierno valenciano tras ser cesada a petición propia de sus cargos en el Consell.

Así lo ha comunicado la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y portavoz, Susana Camarero, tras el pleno del Consell en funciones de este martes, quien ha agradecido su labor comunicativa con las víctimas de la dana.

El cese de quien era la interlocutora principal con las víctimas de la tragedia del 29 de octubre de 2024 se produce dos semanas después de la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Sobre su figura, Camarero ha destacado que había asumido la atención directa del teléfono de asistencia a familiares de víctimas de la dana, en base a su "larga experiencia" atendiendo a víctimas de personas desaparecidas en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior.

"Ha hecho una gran labor, siempre al lado y cerca de las víctimas", ha manifestado la vicepresidenta en funciones, además de "agradecerle los servicios prestados" y desearle muchos éxitos en su "nueva andadura profesional".

Rosa Tourís asumió en los días posteriores a la dana la portavocía de las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) constituido por la catástrofe del 29 de octubre de 2024, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

Labor tras la dana

Posteriormente, hace unos meses dejó su puesto de directora general de Coordinación, Control y Seguimiento de la Vicepresidencia y Conselleria para la Recuperación, que entonces dirigía Francisco José Gan Pampols, y fue nombrada directora general de Prevención de Incendios de la Conselleria de Medio Ambiente.

Precisamente, este último departamento está bajo la dirección de Vicente Martínez Mus, ascendido a principios de este mes a vicepresidente segundo tras la salida de Gan Pampols del Consell.

Tras el cese de Tourís, preguntada por si el teléfono de atención a las víctimas continuará o si habrá una nueva persona encargada de la interlocución, Camarero ha explicado que se "anunciará próximamente".

"Es una nueva etapa de continuidad de puertas abiertas a las víctimas, de respeto absoluto a todas y cada una de las asociaciones de víctimas", ha manifestado.

Ha asegurado así que el Consell tiene "todo el interés" de seguir reuniéndose con "todas las víctimas que así lo deseen", como ha destacado que hizo la semana pasada el nuevo vicepresidente segundo con representantes de entidades de afectados.