Morant carga contra Mazón tras su comparecencia en el Congreso: "Si no lo sabes es porque eres ya inútil, idiota"

La comparecencia de Mazón en la comisión de investigación de la dana en el Congreso ha provocado la reacción de los dirigentes de la oposición, quienes han cargado duramente contra el president en funciones.

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado este lunes que si Mazón no sabía lo que pasaba la tarde de la dana es porque "o eres un inútil" o "idiota".

De igual manera, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, ha acusado al jefe del Consell en funciones de "mentir" en la comisión de investigación del Congreso. "Probablemente acabará en un juzgado", ha sugerido.

En declaraciones al programa 'Mañaneros 360' de La 1, la ministra ha indicado que la comparecencia de Mazón en la Cámara Baja "es todo mentira" y que no sabe si lo que cuenta es "para dormir por las noches".

"Que vaya a la jueza y se lo cuente, porque este relato a la opinión pública ya no le cala nada", ha zanjado.

Cuestionada, en concreto, por la frase de Mazón "es imposible informar de lo que no sabe", Morant ha afirmado que "si no lo sabes es porque eres ya inútil, idiota. Es que ya no hay palabras, es que es imposible que siga defendiendo eso".

Por último, ha criticado la "dimisión fake" de Mazón al frente de la Generalitat, recordando que sigue aforado y como líder del PPCV.

"Al final será la justicia quien dirimirá entre las distintas versiones cuál es la verdadera. Pero es que no es sólo él, es que nos han mentido todos", ha dicho, en referencia al Consell.

"Patética e indignante"

Al igual que Morant, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha tachado de "patética" e "indignante" la comparecencia del president y ha considerado que "ha hecho lo que hace siempre: victimizarse, culpabilizar a los demás y querer meter con calzador su relato judicial de que no tuvo nada que ver".

Para Baldoví, "la imagen que quedará en el día es que el president de la Generalitat, cuando ya sabía que había gente desaparecida, metía su teléfono móvil en la mochila".

El síndic de Compromís ha señalado que este lunes se le ha visto a Carlos Mazón "más incómodo, porque hoy no podía leernos discursos de 23 minutos".

Además, ha incidido en que, a su juicio, Mazón "no ha contestado a las preguntas clave" en su comparecencia en el Congreso, como la de "qué hacía en esa hora clave donde se estaban ahogando las personas" ni tampoco "ha detallado claramente dónde estuvo esa hora".

Además, ha apuntado Baldoví, el jefe del Consell ahora en funciones "ha dicho que llevaba también en la mochila un jersey para poder cambiarse".

"Es decir, está diciendo o intentando decir que no fue a casa a cambiarse, que llevaba el jersey ahí, en una mochila donde cabía realmente de todo", ha deslizado. Por todo ello, ha considerado "patético" e "indignante" el relato de Carlos Mazón en el Congreso.

Por último, ha asegurado que lo que le parece "más indignante de todo" es que, "gracias a la complicidad" de los líderes del PP y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente "hayamos tenido a este semejante presidente, el peor presidente de la historia al cargo de cinco millones de valencianas y valencianos".

"Patético sería ser muy amable con lo que está pasando hoy", ha concluido.