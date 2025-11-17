Mazón tendrá escoltas, asesores, coche y chófer si solicita su oficina de expresidente como Puig, Fabra y Camps

Carlos Mazón tendrá derecho a una serie de recursos en el momento en el que deje de ser presidente de la Generalitat. Entre ellos, asesores, chófer o escolta.

Todo ello se encuentra regulado en la ley de Estatuto de Expresidentes. Una norma que establece que los expresidentes del Gobierno valenciano gozarán a partir del momento de su cese "de la consideración, atención y apoyo debidos a quienes han desempeñado este cargo".

De esta manera, tendrán tratamiento vitalicio de Molt Honorable Senyor/a y ocuparán el lugar protocolario que les corresponda según la normativa vigente.

En sus desplazamientos fuera del territorio de la Comunitat Valenciana, podrán gozar del apoyo de los servicios que la Generalitat tenga establecidos, como las oficinas de la Administración valenciana en Madrid y Bruselas. También de aquellos otros de similar naturaleza que existan o que en el futuro pudieran establecerse.

La ley recoge igualmente que el Consell de la Generalitat pondrá a disposición de los expresidentes de la Generalitat "los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo". Ésta contará con dos puestos de asesores y una plaza de conductor "que serán cubiertos a propuesta del expresidente y que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat".

Se incluye, igualmente, un local adecuado para la instalación de la mencionada oficina, la dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil del parque móvil de la Generalitat.

Seguridad y CJC

La norma establece que el Consell de la Generalitat, a través del departamento competente, adoptará también las actuaciones que sean precisas para preservar la seguridad personal de los expresidentes, "dotándoles de los servicios de seguridad que se consideren necesarios". Es decir, escoltas.

Este punto es más abstracto en la ley. En el decreto de desarrollo consta que podrán tener dispositivo de seguridad que incluirá una seguridad dinámica compuesta por dos escoltas y un dispositivo de seguridad estática y de contravigilancia.

En casos o situaciones excepcionales será la Policía de la Generalitat la que, en todo caso, determine las medidas necesarias en este sentido.

La ley de expresidentes indica, del mismo modo, que desde el momento en que se produzca su cese, tendrán la condición de miembros permanentes del Consell Jurídic Consultiu (CJC) salvo que desempeñen un cargo público.

Todo lo que establece esta norma es voluntario, de manera que Mazón se podrá acoger o no. Fuentes de Presidencia, preguntadas al respecto, no concretan cuál será su decisión.

Si finalmente contara con estos recursos, lo lógico es que incorporara a personas de su confianza en estos puestos. Uno de los cargos que más estrechamente ha colaborado con él desde su llegada a la Generalitat y en sus peores momentos del último año es José Manuel Cuenca, secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación.

Mazón no sería el primer ex jefe del Gobierno valenciano que se acogería al estatuto. Francisco Camps, Alberto Fabra y Ximo Puig cuentan con oficina, asesores y conductor. El primero y el último la tienen en Valencia, mientras que Fabra la mantiene en Castellón.