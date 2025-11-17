Mazón, en la comisión de la dana del Congreso: "Lo que salva vidas es hacer obras, tener medidores y datos a tiempo"

"De lo que estoy seguro es de lo que dicen todos los expertos: que lo que salva vidas es hacer obras -hidráulicas-, tener medidores y contar con información a tiempo para poder tomar decisiones".

Así de contundente se ha mostrado este lunes el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, en su comparecencia en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados, a la que ha acudido para dar explicaciones sobre la gestión de su gobierno de la catástrofe del pasado 29 de octubre de 2024 en la que fallecieron 229 personas.

Una sesión en la que ha deseado que "todos" hayan aprendido de "la importancia de las obras" en situaciones como la vivida hace un año, así como también tener medidores en los caudales que permitan tomar decisiones en situaciones de emergencia.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.