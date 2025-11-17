La jueza de la dana estudia incluir dos nuevas víctimas entre los fallecidos del 29-O tras la petición de sus familiares

Varias personas ponen velas y hacen una cadena humana para homenajear a las víctimas de la dana, en la Rambla del Poyo. Jorge Gil / Europa Press

Un total de 229 personas perdieron la vida en la dana del 29 de octubre de 2024. Más de un año después de la tragedia, la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la emergencia estudia la incorporación a la causa de dos nuevas víctimas a petición de sus familiares.

En una providencia emitida este lunes a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la magistrada estudia incluir dos nuevas víctimas: una en Alginet y otra en Paiporta, aunque este último murió en una residencia de Carlet.

En el primer caso, se trata de un hombre fallecido en su domicilio de Alginet el 30 de octubre de 2024. La magistrada ha abierto pieza de fallecimiento en la que acuerda citar a la hija y recabar un informe de la Policía Local de Alginet.

Con el informe busca dilucidar si los cuerpos de seguridad tuvieron alguna intervención en relación a esta persona el 29 de octubre de 2024 por la tarde, así como sobre la situación en la que se encontraba la vía pública, y en su caso, la vivienda.

En este caso, según la comparecencia de la familia, el fallecido, de 91 años, vivía solo en una planta baja de Alginet.

Su familia pudo contactar con él por última vez entre las 20.00 y las 21.00 horas del 29 y estaba "alterado" por una discusión con una persona cuyo coche se había quedado parado enfrente de su puerta por el agua. Una situación que provocaba que "entrara más agua en la vivienda".

Según detallaron los familiares, a esa hora el hombre estaba sacando agua de la vivienda y no tuvieron más noticias de él hasta al día siguiente, cuando lo hallaron en la vivienda y se certificó su muerte por infarto.

Por otro lado, otra familia ha comparecido en el juzgado para pedir que su padre sea considerado víctima de la dana. En este caso, se trata de un hombre residente en Paiporta que murió el 2 de diciembre en la residencia de Carlet.

La jueza ha acordado igualmente abrir pieza de fallecimiento, con remisión al Instituto de Medicina Legal de la comparecencia efectuada en el juzgado por la familia y la documentación aportada.

Además, ha solicitado un informe forense para verificar si existe relación de causalidad entre las circunstancias sufridas por el fallecido el día 29 de octubre en Paiporta, teniendo en cuenta sus patologías, y el fallecimiento final el 2 de diciembre de 2024 en la residencia de Carlet.

En este caso, toda la familia tuvo que subir al primer piso porque el agua llegó a los 2,30 metros, y pasaron la noche mojados y envueltos con mantas, sin la medicación que precisaba el posteriormente fallecido, que se hizo una herida en el pie que se le infectó.

El propio hombre, que falleció dos meses después, padeció subidas de azúcar (era diabético) porque no tenían ni podían conseguir insulina y acabó ingresando en la residencia para mejor cuidado tras un paso por el hospital.

Fallecimiento de Escarlett

Por otro lado, en una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia, y tras un oficio recibido de Delegación de Gobierno solicitando la confirmación de la nueva víctima no nacida de la dana, la jueza le ha comunicado el reconocimiento de esta víctima en este procedimiento, según providencias de fecha 19 y 24 de septiembre de 2025.

Cartel que llevan los familiares de la fallecida embarazada en la dana, en la sexta manifestación por la gestión de la tragedia. Europa Press / Jorge Gil

En una providencia del pasado 19 de septiembre, la jueza instó a inscribir en el Registro Civil a la bebé de la víctima embarazada que falleció en la dana, una vez recibido informe del Instituto de Medicina Legal y libró de oficio exhorto al Registro Civil para que la inscribiera con nombre y apellidos.

Se trata de Escarlett, la hija no nacida de Janine, embarazada de ocho meses cuando perdió la vida en la dana del 29 de octubre.