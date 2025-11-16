Dos muertos y tres heridos tras caer un coche por un barranco en Castellón

Dos hombres han fallecido y otros tres han resultado heridos al precipitarse el coche en el que viajaban al cauce seco de una rambla en el municipio castellonense de Benassal, informa EFE.

El accidente se produjo anoche en la CV-166, alrededor de las 22 horas, por causas que todavía no se han confirmado, y en el mismo los cinco ocupantes del vehículo quedaron atrapados.

Tras la intervención de los Bomberos del Consorcio de la Diputación de Castellón los tres heridos, de unos 20 años todos ellos, fueron excarcelados, atendidos y evacuados a centros sanitarios, mientras que la Guardia Civil se hizo cargo del levantamiento de los cuerpos de los dos fallecidos.

Los tres heridos sufrieron traumatismos de diversa consideración.

Dos de ellos fueron trasladados al Hospital General de Castellón y el tercero al de La Plana, ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

