Un incendio en un desguace de motos de Alboraya provoca una intensa columna de humo

Un incendio en una nave dedicada al desguace de motocicletas de Alboraya (Valencia) está provocando una intensa humareda, aunque el suceso no ha provocado heridos, según ha informado el alcalde, Miguel Chavarría, a EFE.

El fuego se ha producido en la calle Calderers del Polígono Industrial III.



En la zona trabajan cuatro dotaciones de bomberos de Paterna, Moncada, Burjassot y Torrent, además de un oficial, un sargento y medios de los bomberos municipales de la ciudad de València.

La Policía Local de Alboraya ha pedido a la población que busquen alternativas de desplazamiento para no acercarse a la zona del incendio.



Chavarría ha señalado que se trata de un incendio aparatoso pero que, en principio, no reviste gravedad.



Las llamas se han originado alrededor de las 9:45 horas y han generado una gran columna de humo.

