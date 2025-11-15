Los agricultores de l’Horta Sud ya han recuperado el 94 % de los caminos rurales afectados por la dana

El conseller Barranchina, segundo por la izquierda, en un camino rural recuperado de Silla.

Los caminos rurales dañados por la dana del pasado año en la comarca de l’Horta Sud están recuperados al 94 %.

Así lo ha informado la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, que ha concluido ya las obras de recuperación de casi la totalidad de las zonas afectadas un año después de la tragedia tras 106 actuaciones, de las cuales 99 están finalizadas, seis en espera y una en ejecución.

"Estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos con los municipios y con el sector agrario. Ya hemos devuelto la operatividad al 94 % de los caminos rurales afectados en l’Horta Sud", ha afirmado el conseller Miguel Barrachina.

El conseller ha descrito la red de caminos rurales como "fundamental para el trabajo diario de los agricultores y para garantizar el acceso a las explotaciones agrarias tras la riada".

Barrachina ha realizado estas declaraciones durante su visita a uno de los nueve caminos del municipio de Silla, en la comarca de l’Horta Sud, donde se han ejecutado obras de reparación por los daños ocasionados por la riada.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la Conselleria ha destinado 30 millones de euros para actuar sobre 573 puntos de caminos rurales dañados por la riada y las fuertes lluvias en la provincia de Valencia y de Castellón.

De estas actuaciones, 526 están ya en obra o terminadas, lo que supone el 92 % del total previsto.

En la provincia de Valencia, se trabaja sobre 348 caminos rurales repartidos en 51 municipios, con 13 actuaciones actualmente en ejecución y 335 ya finalizadas. En la provincia de Castellón, el balance asciende a 178 caminos, con 46 obras en ejecución y 132 ya terminadas, lo que refleja el ritmo sostenido de ejecución en toda la Comunitat.

Actuaciones en Silla

En el municipio de Silla, las obras cuentan con un presupuesto total de 230.055 euros, para la mejora de nueve caminos rurales. De ellos, seis ya han sido completados y tres se encuentran actualmente en ejecución.

Barrachina ha destacado que "cada camino recuperado es una mejora directa en la vida del agricultor, en la economía local y en la seguridad de las infraestructuras rurales".

"Este gobierno está con el campo y con los municipios. Seguiremos invirtiendo y actuando para que los agricultores dispongan de vías seguras y transitables en toda la Comunitat Valenciana", ha concluido el conseller.