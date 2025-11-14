Pérez Llorca se reúne con la dirección de Vox para pactar su investidura y ve cercano el acuerdo: "Hay buena sintonía"

El candidato del PP a presidir la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha comunicado a través de una publicación en la red social X que se ha reunido con la dirección de Vox para pactar su investidura.

El portavoz de los populares en Les Corts ha señalado que ha habido buena sintonía y voluntad de alcanzar un acuerdo "por responsabilidad con la reconstrucción". Una cuestión, afirma, "de máxima prioridad para ambas formaciones".

"Seremos muy transparentes cuando haya novedades relevantes", ha indicado.

Los contactos entre Pérez Llorca y Vox se han producido durante los últimos días, como ha venido informando EL ESPAÑOL. El de este viernes ha sido en formato de reunión.

Desde ambos partidos se ve bastante cercano y avanzado el pacto, aunque todo apunta a que se apurarán los plazos. El próximo miércoles 19 es el último día para que se registre la candidatura. Pérez Llorca lo hará cuando tenga asegurado el apoyo de Vox.

Una vez ocurra, se tendrá que convocar el pleno de investidura entre el 24 y el 28 de noviembre, donde tendrá lugar la votación.

De cerrarse, el acuerdo apunta a que replicará el formato del de Mazón cuando fue investido o cuando cerró el pacto de Presupuestos de 2025: ni foto, ni firma de documento, ni apretón de manos. Todo se limitaría, en principio, a compromisos públicos.

Este tipo de flecos todavía no se han concretado, pero fuentes de ambos partidos entienden que la escenificación no pasa necesariamente por nada relacionado con una comparecencia conjunta, una instantánea o una rúbrica de un escrito de puntos pactados.

Si existe una foto segura será la de la ronda de contactos que tiene que realizar la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, con los candidatos a la investidura y, por lo tanto, con Pérez Llorca.

Vox centra mucho sus condiciones en el mantenimiento de los acuerdos de los Presupuestos de 2025 y, en especial, a las cuestiones relativas a las políticas verdes y a la inmigración.