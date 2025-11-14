Muere Manuel Llombart Bosch, primer director del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), a los 85 años de edad

Manuel Llombart Bosch, el primer director general y fundador, junto a su hermano Antonio Llombart, y otros profesionales valencianos, del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) ha fallecido a los 85 años de edad.

Se trata del padre del actual director general del IVO, Manuel Llombart Fuertes, que le sucedió en el cargo, y exconseller de Sanidad entre los años 2012 y 2015.

EL ESPAÑOL ha confirmado el fallecimiento del fundador del IVO, que era médico de profesión y fue reconocido con la Medalla al Mérito Colegial del Colegio Oficial de Médicos de Valencia en 2017 "por su notable labor en favor de la profesión".

Tras una vida dedicada a la lucha contra el cáncer, Llombart señalaba que esta era una enfermedad más y no una muerte segura como era entendida hasta hace unos años.

Como él mismo recordaba, cuando empezó a trabajar en el IVO, este era un hospital que ayudaba a morir a los valencianos. Con los años, pasó a ser un lugar donde se curaba

Su fallecimiento ha provocado la reacción de diferentes asociaciones y colectivos del mundo sanitario que han recordado la gran labor que llevó a cabo el ex director del IVO.

Pero también de instituciones y personalidades importantes dentro del espectro político valenciano como María José Catalá, alcaldesa de Valencia, que ha subrayado "el legado eterno" que deja Llombart con "una vida dedicada a quienes más lo necesitaban".

María José Catalá, alcaldesa de Valencia, ha destacado en redes sociales: "Una vida dedicada a servir a los demás cuando más lo necesitan. Un legado eterno en nuestra ciudad como impulsor de uno de los centros de referencia de tratamiento del cáncer a nivel nacional, el IVO, vicepresidente del IICOMV, patrono de CIPF Ciencia y siempre volcado con..."

La Asociación Española Contra el Cáncer, a través de sus redes sociales, también ha agradecido la labor de Llombart, que formó parte de los órganos de gobierno de la asociación y han recalcado su "entrega y dedicación".